Я не вважаю Медведчука своїм ворогом, – Леонід Кравчук про нову українську політику

Про ставлення до Віктора Медведчука, підтримку Зленського та чому голосує лише за "Батьківщину" у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповів перший Президент України Леонід Кравчук.

Про вступ до соціал-демократичної партії України

– У 1994 році я обрав для себе партію СДПУ (о), щоб не конфронтувати з комуністами. Я знав, якщо ми будемо будувати державу і почнемо війну з комуністами, то буде дуже важко. В Україні було 3,5 мільйонів комуністів.

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–Всі посади займали комуністи. Звільнити їх усіх з посад означало залишити країну без управління. Тому я вступив до партії, яка могла вести перемовини, дискусії, а якщо потрібно, то вживати відповідних законних дій. Політика із Західної України завжди хоче взяти верх над всією Україною, як і політика зі сходу країни. Але зробити це неможливо.

Про ставлення до Віктора Медведчука

– У 90-ті роки за Віктор Медведчуком не було мішка проблем. Я вважав його принциповою та освіченою людиною. Я думав, що він може стати "гармонійним" політиком, який балансуватиме між Сходом і Заходом. На жаль, цього не сталось. Він став політиком зі "сходу".



Перший Президент України Леонід Кравчук

– Я не вважаю Медведчука своїм ворогом. Він має право говорити те, що він хоче, але діяти має лише в інтересах України. Ми не підтримуємо стосунків. Зараз він шукає своє місце в Україні, бо втратив його. Втратив, бо хотів дуже швидко стати провідним політиком в Україні. Йому це не вдалося. Через цю активну діяльність він і набув багато ворогів в Україні.

– Для Медведчука добре те, що він знову став депутатом. Для України – не дуже. Медведчук людина активна та амбітна. Він нічого в житті не робить без акценту на власні інтереси.

Віктор Медведчук: хто він та як з'явився в українській політиці – читайте та дивіться у програмі 24 каналу "Олігархи".

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Про стосунок до перемоги Януковича у 2010 році

– Моя підтримка не мала вирішального значення для перемоги Віктора Януковича на виборах президента. Відповідальності за неї не відчуваю.

– Янукович зробив помилку, коли подався у президенти України. Якби він залишався прем’єром, а президентом була б людина з характером, скажімо Кучма, то він би не зміг зробити, те, що зробив для України. Янукович хотів поєднати бізнес і політику. Стати "вождем" для всієї країни. Цього йому не вдалось.

Який вирок отримав Янукович в Україні?24 січня український суд визнав Януковича винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. При цьому Янукович отримав пом'якшення покарання (прокурори просили 15 років ув’язнення) через скоєння злочину під впливом представників російської влади.



Держзрада Януковича полягає в тому, що після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році політик попросив у Путіна застосувати війська РФ для "відновлення законності" в Україні.

Про участь у альянсі "Не так"

– Моя участь у блоці “Не так!" у 2006 році була помилкою. Головна проблема України у тому, що ми ставимо собі завдання, які не можемо зробити з двох причин: цього не розуміє народ і до влади приходять люди, які думають не про народ, а про себе.



Кравчук був причетний до альянсу "Не так"

– Я позитивно ставлюсь до Нестора Шуфрича і Юрія Бойка. Вони активні, мають свою думку і вміють її відстоювати. А те, що їхня думка не збігається з моєю не означає, що я маю ставитись до них негативно.

Що таке альянс "Не так"?Це проросійський політичний альянс, який очолював Леонід Кравчук. У склад альянсу входили такі політичні сили: Соціал-демократична партія України, всеукраїнське політичне об'єднання "Жінки за майбутнє", Республіканська партія України, політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Центр".



У першу п’ятірку блоку входили Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Валентина Довженко та Леонід Кравчук).

– Коли я балотувався у президенти у 1991 році і відвідував східні регіони, то чув від місцевих: "Леонід Макарович, такої мови, як українська не існує. Її вигадали".

– До Рінета Ахметова ставлюсь позитивно. Він хоче, аби Донбас був українським. Для нього важливо, аби Україна процвітала, для цього він багато допомагає українцям.

Рінат Ахметов: як він прокладав собі шлях та яких депутатів контролює в Раді – читайте та дивіться у програмі 24 каналу "Олігархи".

Про підтримку Юлії Тимошенко

– Я підтримую Юлію Тимошенко. Вона один з найкращих менеджерів в Україні. Коли ми зустрілись з Януковичем, я чесно йому сказав: "Віктор Федорович, я за вас не голосував, я голосував за Юлію Тимошенко. Її програма скерована на Європу, що мені більше імпонує".



Юлія Тимошенко та Леонід Кравчук

– Я казав Тимошенко, що навряд чи її стосунки з Ющенком принесуть користь Україні. Ющенко не намагався налагодити стосунки з усіма, зокрема і з прем’єром. Тому я і виступав проти нього.

Про Володимира Зеленського та партію "Слуга народу"

– Я гаряче підтримую партію “Слуга народу” і те, що робить Зеленський, не тому що я закоханий. Вони прийшли до влади силою народу. І якщо хтось і може зробити щось позитивне для України, то це Зеленський і його партія.

Про державну мову

– Державна мова є українською. Мова має об’єднувати народ, а не навпаки. Російськомовне населення в Україні ніколи не зазнавало жодних утисків. Усі чиновники обов’язково мають говорити українською. Є закон – його треба виконувати.

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