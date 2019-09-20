Вони самі дають привід для критики: депутатка про своє ставлення до Зеленського та Порошенка

Про ставлення до Петра Порошенка та Михаїла Саакашвілі, а також про те, чому вона критикує Володимира Зеленського – у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповіла народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина.

Про підтримку Петра Порошенка

Ви підтримуєте політику Петра Порошенка чи маєте власні застереження?

– Я безумовно підтримую інтерес моєї держави і це, напевно, відповідь на це питання, з ким я сьогодні є і що я сьогодні роблю. На даному етапі я однозначно маю знак рівності між Петром Порошенком та інтересом держави.

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Ви з 2014 року палко підтримували Петра Порошенка. Ви розчарувалися за цей час в багатьох людях, але не в Порошенку. Чому?

– Напевно, тому, що він реалізовував ту візію держави, яка є засадничою для розвитку України. Напевно, за те, що у 2014 році він отримав державу, якої не мало бути і маючи змогу поїхати з цієї країни зі своїми мільярдами, він залишився.

– Тоді треба було взяти державу, в якої нічого немає і все ситуативно вирішується. Так, Україні неймовірними силами допомагали волонтери і добровольці, але треба було це поставити в якусь систему. Держава не могла 5 років протриматися у такому скаженому темпі.



Петро Порошенко

– І тут багато визначала людина, яка візьме на себе таку відповідальність. Могла ж прийти інша людина і сказати: "хлопці, чого паримося, йдемо південним округом РФ і будемо мати велике щастя". І я за це дуже поважаю Петра Порошенка. Що, незважаючи на купу критики та різних нюансів, в нього постійно була одна візія – сильної української держави.

Про критику Зеленського та "Слуги народу"

Нинішній ваша фейсбук-сторінка дуже наповнена критикою "Слуги народу" та Володимира Зеленського, зокрема. Президент України вам зовсім не імпонує?

– Ви знаєте, чесно, я б не хотіла критикувати Зеленського і говорити, що я помилилася. Але Президент Зеленський і "Слуга народу" зараз в парламенті і вони самі дають стільки приводу не те, що для критики, а для крику розпачу "люди, що ви робити".



Володимир Зеленський

– Ми хочемо допомогти, показуємо проєкти та вказуємо, що і як. Вони навіть інколи з нами погоджуються, але коли приходить момент голосування, вони всі голосують як один. Щодо Зеленського, то я, напевно, все ще без надії сподіваюся.

Про ставлення до Михаїла Саакашвілі

29 листопада 2013 року Софія Федина опублікувала на своїй фейсбук-сторінці пост про нього: "Прокинулася з думкою, що треба запросити Михаїла Саакашвілі попрацювати у нас президентом. Це справжній український патріот. А юридичні формальності треба узгодити на Євромайдані".

– Тоді в мене буда така позиція, сьогодні Саакашвілі веде себе абсолютно інакше, зраджуючи український інтерес та свою рідну Грузію. Мені здається, що він сьогодні не має мати місця в українській політиці. Часи змінюються, люди змінюються.



Михаїл Саакашвілі

– В який момент змінилася думка? Коли він зневажив український кордон, виправдовуючи це політичною доцільністю і тим, що порушили його якісь права. Для мене кордон – це частина територіальної цілісності суверенітету держави. З іншого боку, тоді, прориваючи кордон, Саакашвілі зневажливо відносився до прикордонників, які тривалий час захищали Україну на Сході.

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– Це поставило для мене на ньому хрест. До того, в мене було багато запитань, але коли він зробив ті кроки, це стало остаточно і безповоротно.

Що думаєте про те, що Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства?

Коли друг тобі вставляє ножа в спину при тому, що цей друг тебе в свій час врятував – це дуже підло. В даному випадку це йдеться саме про Саакашвілі. Не можна бути великим патріотом України, коли ти повністю зневажуєш або здаєш свою власну державу.

Про ставлення до Арсена Авакова

13 квітня 2014 року Софія Федина написала у Facebook: "В державі переворот на чолі з Аваковим". Яке ваше ставлення до нього зараз?

– Моє ставлення не змінилося. Чому? Я не вважаю, що ця людина мала очолити Міністерство внутрішніх справ, я не вважаю цю людину патріотом України. Я вважаю, що більша частина інтриг у державі були інспіровані ним.



Арсен Аваков

– Я вважаю, що "зачистка" Порошенка так само здійснювалася Аваковим і його підручними посіпаками. І я вважаю, що він і далі буде знищувати українську державу, реалізовуючи свій власний персональний інтерес, який не має нічого спільного з Україною.

Але ви голосували за "Народний фронт", де креатурою є Аваков. Чому?

– На той момент, мені набагато більше імпонувала команда "Народного фронту", бо там було набагато більше людей, з якими я стояла на Майдані та працювала багато років до того часу.

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– Ми говоримо про команду, яка йшла на вибори, і це не є один лідер опозиції. Для мене, чесно кажучи, навіть на теперішніх виборах до парламенту, важливі не тільки суперкомандна гра та партійна дисципліна, а й люди, який ти довіряєш.

– Якщо ми говоримо про Яценюка, то коли він був при владі, то теж не побоявся на себе в конкретний момент взяти багато відповідальності. Я особисто думаю, що внесок Яценюка у вже пізніший період ми так само ще маємо оцінити. Я б сказала, що це скоріше позитивна людина.