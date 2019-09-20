Більшість інтриг у державі були інспіровані Аваковим, – Федина

Софія Федина написала у Facebook 13 квітня 2014 року : "В державі переворот на чолі з Аваковим". Чи змінилося її ставлення до Міністра внутрішніх справ – тепер вже нардепка від "Європейської солідарності" розповіла в ефірі 24 каналу в програмі "Рольові ігри".

Федина зазначила, що її ставлення до Арсена Авакова з 2014 року не змінилося, і зараз є таким самим.

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"Моє ставлення не змінилося. Чому? Я не вважаю, що ця людина мала очолити Міністерство внутрішніх справ, я не вважаю цю людину патріотом України", – пояснила нардепка.

Я вважаю, що більша частина інтриг у державі були інспіровані ним. Я вважаю, що "зачистка" Порошенка так само здійснювалася Аваковим і його підручними посіпаками,

– підкреслила Федина.

За її словами, Аваков нищить Україну через свій власний інтерес.

І я вважаю, що він і далі буде знищувати українську державу, реалізовуючи свій власний персональний інтерес, який не має нічого спільного з Україною,

– наголосила Федина.

Повне інтерв'ю з Софією Фединою в програмі "Рольові ігри" – читайте тут.

Відео програми "Рольові ігри" з Софією Фединою: