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      Більшість інтриг у державі були інспіровані Аваковим, – Федина

      176 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Софія Федина написала у Facebook 13 квітня 2014 року : "В державі переворот на чолі з Аваковим". Чи змінилося її ставлення до Міністра внутрішніх справ – тепер вже нардепка від "Європейської солідарності" розповіла в ефірі 24 каналу в програмі "Рольові ігри".

      Федина зазначила, що її ставлення до Арсена Авакова з 2014 року не змінилося, і зараз є таким самим.

      Читайте також: У Зеленського пояснили, чому Аваков залишився на посаді

      "Моє ставлення не змінилося. Чому? Я не вважаю, що ця людина мала очолити Міністерство внутрішніх справ, я не вважаю цю людину патріотом України", – пояснила нардепка.

      Я вважаю, що більша частина інтриг у державі були інспіровані ним. Я вважаю, що "зачистка" Порошенка так само здійснювалася Аваковим і його підручними посіпаками,
      – підкреслила Федина.

      За її словами, Аваков нищить Україну через свій власний інтерес.

      І я вважаю, що він і далі буде знищувати українську державу, реалізовуючи свій власний персональний інтерес, який не має нічого спільного з Україною,
      – наголосила Федина.

      Повне інтерв'ю з Софією Фединою в програмі "Рольові ігри" – читайте тут.

      Відео програми "Рольові ігри" з Софією Фединою:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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