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Большинство населения на оккупированной территории нейтрально настроено, – военный

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Гражданские в поселке Зайцево – преимущественно преклонного возраста
Гражданские в поселке Зайцево – преимущественно преклонного возраста / 24 канал

По официальным данным, в поселке Зайцево на Донетчине осталось до 100 человек. Населенный пункт уже несколько лет остается одной из самых горячих точек на Донбассе. Боец 24 ОМБр по кличке "Борода" убежден, что большинство населения не имеет четкой проукраинской позиции.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Врага видел в лицо, до них здесь 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево.

Приходилось с ними общаться минутку-две. Большинство нейтрально настроены. Мало тех, которые говорят: "Спасибо, ребята, что с нами". А есть те, кто говорит, мол, "если бы вас не было, здесь бы не стреляли". С последними конструктивного разговора не получается,
– говорит военный.

По словам бойца, в глазах гражданского населения читается не что иное, как страх. Потому что сепаратисты продолжают класть снаряды в село и просто пулять по жилым домам. Так, позавчера повредили 2 жилых дома. Не новость, что стреляют по мирным, чтобы сделать картинку для РосСМИ и обвинять в обстрелах украинскую армию.

В поселке есть один магазин. К местным регулярно приезжает гуманитарная помощь. Бойцы ВСУ тоже делятся запасами с гражданскими.

Читайте также: Как жители Зайцево выживают в разделенном пополам поселке: видео

"Борода" прогнозирует, что при условии наступления украинской армии может возникнуть проблема с мирным населением, которое живет не первый год в оккупации. Более того, оно может противостоять нашим военным, предполагает боец.

"Гражданские долгое время проживают на оккупированных территориях. Часть из них была за Украину и держалась первый год в оккупации, не имея возможности выехать. А сейчас, считаю, те, что остались, в основном за "русский мир" или очень запуганные. Они имеют контакты с сепаратистами. Возможно, будут им помогать, как это было в 2014-м, когда группа людей становилась перед БМП и ее не пускали при освобождении села", – считает "Борода".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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