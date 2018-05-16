Більшість населення на окупованій території нейтрально налаштована, – військовий

За офіційними даними, у селищі Зайцеве на Донеччині залишилось до 100 людей. Населений пункт вже кілька років залишається однією з найгарячіших точок на Донбасі. Боєць 24 ОМБр на псевдо "Борода" переконаний, що більшість населення не має чіткої проукраїнської позиції.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого.

Доводилось з ними спілкуватись хвилинку-дві. Більшість нейтрально налаштовані. Мало тих, які кажуть: "Дякую, хлопці, що з нами". А є ті, хто говорить, мовляв, "єслі би вас нє било, здєсь би нє стрєлялі". З останніми конструктивної розмови не виходить,

– каже військовий.

За словами бійця, в очах цивільного населення читається не що інакше, як страх. Бо сепаратисти продовжують класти снаряди в село і просто гатити по житлових будинках. Так, позавчора пошкодили 2 житлові будинки. Не новина, що стріляють по мирних, щоб зробити картинку для РосЗМІ і звинувати в обстрілах українську армію.

У селищі є один магазин. До місцевих регулярно приїздить гуманітарна допомога. Бійці ЗСУ теж діляться запасами з цивільними.

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"Борода" прогнозує, що за умови наступу української армії може виникнути проблема з мирним населенням, яке живе не перший рік в окупації. Ба більше – воно може протистояти нашим військовим, припускає боєць.

"Цивільні довгий час проживають на окупованих територіях. Частина з них була за Україну і трималась перший рік в окупації, не маючи можливості виїхати. А зараз, вважаю, ті, що залишились, переважно за "русскій мір" або дуже залякані. Вони мають контакти з сепаратистами. Можливо, будуть їм допомагати, як то було у 2014-му, коли гурт людей ставав перед БМП і її не пускав при звільненні села", – вважає "Борода".