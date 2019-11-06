Большинство россиян захотели полномасштабных изменений

В России выросло количество граждан, ожидающих полномасштабных и решительных изменений в стране. За 2 года их количество увеличилось с 42-х до 59-ти%.

Об этом свидетельствуют свежие данные соцопроса "Левада-центра". В то же время, сторонников "незначительных перемен" стало меньше – 31 вместо 41% два года назад.

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О чем еще говорят данные соцопроса?

Каждый четвертый россиянин выступил за повышение общего уровня жизни – 24%;

за смену президента и правительства выступают 13% граждан РФ;

за снижение тарифов ЖКХ – 11%;

за борьбу с коррупцией – только 10%;

за увеличение доступности медицины – 9%.

Люди скорее говорят о том, что они хотели бы получить "на выходе", чем о том, как этого добиться,

– отмечают исследователи.

Несмотря на желание перемен и нежелание менять власть, – "Оставить все как есть" считают возможным 8% опрошенных.



Результаты соцопроса россиян