Большинство россиян захотели полномасштабных изменений
В России выросло количество граждан, ожидающих полномасштабных и решительных изменений в стране. За 2 года их количество увеличилось с 42-х до 59-ти%.
Об этом свидетельствуют свежие данные соцопроса "Левада-центра". В то же время, сторонников "незначительных перемен" стало меньше – 31 вместо 41% два года назад.
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О чем еще говорят данные соцопроса?
- Каждый четвертый россиянин выступил за повышение общего уровня жизни – 24%;
- за смену президента и правительства выступают 13% граждан РФ;
- за снижение тарифов ЖКХ – 11%;
- за борьбу с коррупцией – только 10%;
- за увеличение доступности медицины – 9%.
Люди скорее говорят о том, что они хотели бы получить "на выходе", чем о том, как этого добиться,
– отмечают исследователи.
Несмотря на желание перемен и нежелание менять власть, – "Оставить все как есть" считают возможным 8% опрошенных.
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