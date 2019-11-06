15:32
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Большинство россиян захотели полномасштабных изменений

      38 Читати новину українською
      Кремль / Иллюстративное фото
      Кремль / Иллюстративное фото / Delfi

      В России выросло количество граждан, ожидающих полномасштабных и решительных изменений в стране. За 2 года их количество увеличилось с 42-х до 59-ти%.

      Об этом свидетельствуют свежие данные соцопроса "Левада-центра". В то же время, сторонников "незначительных перемен" стало меньше – 31 вместо 41% два года назад.

      Читайте также: Россияне стали лучше относиться к Украине: результаты опроса

      О чем еще говорят данные соцопроса?

      • Каждый четвертый россиянин выступил за повышение общего уровня жизни – 24%;
      • за смену президента и правительства выступают 13% граждан РФ;
      • за снижение тарифов ЖКХ – 11%;
      • за борьбу с коррупцией – только 10%;
      • за увеличение доступности медицины – 9%.

      Люди скорее говорят о том, что они хотели бы получить "на выходе", чем о том, как этого добиться,
      – отмечают исследователи.

      Несмотря на желание перемен и нежелание менять власть, – "Оставить все как есть" считают возможным 8% опрошенных.

      соцопитування
      Результаты соцопроса россиян

      blog_ava
      У добровольцев и ветеранов АТО провели обыски: задержали военную ВСУ
      сегодня
      674
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Социологическое исследование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной
      Ігор Саджениця 50
      Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      сегодня , 15:00 Путін – головна скрепа, яка тримає докупи українську націю, – Друзенко
      Блог Соцмережі 172
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      173
      "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      сегодня , 14:00 "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
      Ігор Саджениця 56
      Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      сегодня , 13:20 Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
      Лія Бонавська 265
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук