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      Більшість росіян захотіли повномасштабних змін

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      Кремль/ Ілюстративне фото
      Кремль/ Ілюстративне фото / Delfi

      У Росії зросла кількість громадян, які очікують повномасштабних та рішучих змін у країні. За 2 роки їх кількість збільшилась з 42-х до 59-ти%.

      Про це свідчать свіжі дані соцопитування "Левада-центру". Водночас, прихильників "незначних змін" стало менше – 31 замість 41% два роки тому.

      Читайте також: Росіяни почали краще ставитися до України: результати опитування

      Про що ще свідчать дані соцопитування?

      • Кожен четвертий росіянин виступив за підвищення загального рівня життя –24%;
      • За зміну президента і уряду виступають 13% громадян РФ;
      • за зниження тарифів ЖКГ – 11%;
      • за боротьбу з корупцією – лише 10%;
      • за збільшення доступності медицини – 9%.

      Люди швидше говорять про те, що вони хотіли б отримати "на виході", ніж про те, як цього домогтися,
      – наголошують дослідники.

      Попри бажання змін і небажання міняти владу, – "Залишити все як є" вважають можливим 8% опитаних.

      соцопитування
      Результати соцопитування росіян

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Соціологічне дослідження
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