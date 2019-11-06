Більшість росіян захотіли повномасштабних змін
У Росії зросла кількість громадян, які очікують повномасштабних та рішучих змін у країні. За 2 роки їх кількість збільшилась з 42-х до 59-ти%.
Про це свідчать свіжі дані соцопитування "Левада-центру". Водночас, прихильників "незначних змін" стало менше – 31 замість 41% два роки тому.
Читайте також: Росіяни почали краще ставитися до України: результати опитування
Про що ще свідчать дані соцопитування?
- Кожен четвертий росіянин виступив за підвищення загального рівня життя –24%;
- За зміну президента і уряду виступають 13% громадян РФ;
- за зниження тарифів ЖКГ – 11%;
- за боротьбу з корупцією – лише 10%;
- за збільшення доступності медицини – 9%.
Люди швидше говорять про те, що вони хотіли б отримати "на виході", ніж про те, як цього домогтися,
– наголошують дослідники.
Попри бажання змін і небажання міняти владу, – "Залишити все як є" вважають можливим 8% опитаних.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі