Більшість росіян захотіли повномасштабних змін

У Росії зросла кількість громадян, які очікують повномасштабних та рішучих змін у країні. За 2 роки їх кількість збільшилась з 42-х до 59-ти%.

Про це свідчать свіжі дані соцопитування "Левада-центру". Водночас, прихильників "незначних змін" стало менше – 31 замість 41% два роки тому.

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Про що ще свідчать дані соцопитування?

Кожен четвертий росіянин виступив за підвищення загального рівня життя –24%;

За зміну президента і уряду виступають 13% громадян РФ;

за зниження тарифів ЖКГ – 11%;

за боротьбу з корупцією – лише 10%;

за збільшення доступності медицини – 9%.

Люди швидше говорять про те, що вони хотіли б отримати "на виході", ніж про те, як цього домогтися,

– наголошують дослідники.

Попри бажання змін і небажання міняти владу, – "Залишити все як є" вважають можливим 8% опитаних.



Результати соцопитування росіян