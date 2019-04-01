09:22
1 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Большинство тех, кто голосовал за других кандидатов, теперь поддержит Зеленского, – политолог

      258 Читати новину українською
      Политолог Леонид Швец
      Политолог Леонид Швец / 24 канал

      Хотя части украинцев не нравятся окончательные данные экзит-полла, но процедура президентских выборов в Украине проходила хорошо и без столкновений, а это – большое достижение.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Леонид Швец.

      Читайте также: Зеленский или Порошенко: кого поддержат украинцы во втором туре

      Он отметил, что цифры, которые подавали социологи, совпадают с данными окончательного экзит-пола.

      Дані екзит-полу
      Окончательные данные экзит-пола

      Поэтому, скорее всего, Юлия Тимошенко попрощается с президентской гонкой, однако не с политикой. Ведь впереди – парламентские выборы.

      Зеленский является лидером "второго выбора". Это означает, что большинство сторонников тех кандидатов, которые не прошли во второй тур, отдадут свои голоса именно ему, а не Порошенко,
      – пояснил эксперт.

      И добавил, что за три недели сделать то, что не было сделано за пять лет, действующему президенту будет очень трудно.

      Швец также отметил, что наблюдатели не зафиксировали существенных попыток сфальсифицировать выборы. Вероятно, так будет и во втором туре, ведь такие большие отрывы, как между Порошенко и Зеленским, компенсировать нелегко.

      "С большой уверенностью можно сказать, что у действующего президента очень большие проблемы", – подытожил Швец.

       

      Смотрите полное интервью с политическим обозревателем Леонидом Швецом:

       

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей
      сегодня
      4721
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      31 марта , 23:37 День выборов: самые странные зашквары во время голосования
      Євгенія Мазур 1580
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      31 марта , 22:18 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      22516
      Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      31 марта , 23:25 Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      3880
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31 марта , 23:20 Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      36291
      Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      31 марта , 22:40 Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
      6835
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Украинские защитники дали достойный отпор врагу на Луганщине: видео боя
       30 марта , 14:41
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 1 января: Роналду готовится к Украине, АПЛ с погромами от лондонцев, первые зимние трансферы
       2 января , 07:00
      Opel готовит доступные новинки для украинского рынка
       24 февраля , 15:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук