Большинство тех, кто голосовал за других кандидатов, теперь поддержит Зеленского, – политолог

Хотя части украинцев не нравятся окончательные данные экзит-полла, но процедура президентских выборов в Украине проходила хорошо и без столкновений, а это – большое достижение.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Леонид Швец.

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Он отметил, что цифры, которые подавали социологи, совпадают с данными окончательного экзит-пола.



Окончательные данные экзит-пола

Поэтому, скорее всего, Юлия Тимошенко попрощается с президентской гонкой, однако не с политикой. Ведь впереди – парламентские выборы.

Зеленский является лидером "второго выбора". Это означает, что большинство сторонников тех кандидатов, которые не прошли во второй тур, отдадут свои голоса именно ему, а не Порошенко,

– пояснил эксперт.

И добавил, что за три недели сделать то, что не было сделано за пять лет, действующему президенту будет очень трудно.

Швец также отметил, что наблюдатели не зафиксировали существенных попыток сфальсифицировать выборы. Вероятно, так будет и во втором туре, ведь такие большие отрывы, как между Порошенко и Зеленским, компенсировать нелегко.

"С большой уверенностью можно сказать, что у действующего президента очень большие проблемы", – подытожил Швец.

Смотрите полное интервью с политическим обозревателем Леонидом Швецом: