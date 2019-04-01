Більшість тих, хто голосував за інших кандидатів, тепер підтримає Зеленського, – політолог

Хоча частині українців не подобаються остаточні дані екзит-полу, та процедура президентських виборів в Україні проходила добре та без сутичок, а це – великий здобуток.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Леонід Швець.

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Він наголосив, що цифри, які подавали соціологи, збігаються з даними остаточного екзит-полу.



Остаточні дані екзит-полу

Тому, швидше за все, Юлія Тимошенко попрощається з президентськими перегонами, проте не з політикою. Адже попереду – парламентські вибори.

Зеленський є лідером "другого вибору". Це означає, що більшість прибічників тих кандидатів, які не пройшли у другий тур, віддадуть свої голоси саме йому, а не Порошенку,

– пояснив експерт.

Й додав, що за три тижні зробити те, що не було зроблено за п'ять років, чинному президентові буде дуже важко.

Швець також зазначив, що спостерігачі не зафіксували суттєвих намагань сфальсифікувати вибори. Ймовірно, що так буде й у другому турі, адже такі великі відриви, як між Порошенком та Зеленським, компенсувати нелегко.

"З великою впевненістю можна сказати, що у чинного президента дуже великі проблеми", – підсумував Швець.

Дивіться повне інтерв'ю з політичним оглядачем Леонідом Швецем: