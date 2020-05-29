Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес свою декларацию за 2019 год. Тогда он занимал должность председателя Ивано-Франковской ОГА. В декларации премьера есть несколько интересных пунктов, хотя все логично, ведь до работы на госслужбе он работал топ-менеджером в компании ДТЭК, где получал высокую по украинским стандартам зарплату.

Декларация премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Недвижимость и авто Дениса Шмыгаля

Хотя сам глава украинского правительства, скорее всего, сейчас проживает в Киеве, там у него не задекларировано недвижимости. Впрочем, именно в столице его основное рабочее место.

Все недвижимое имущество Дениса Шмыгаля зарегистрировано во Львове и области. Так, в городе Льва у него есть большой дом на 215 квадратных метров, зарегистрированный на жену Екатерину. Он стоил в 2013 году более 1 миллиона гривен.

Кроме дома, во Львове Шмыгали также имеют гараж на 15 квадратов и два земельных участка на 151 и 458 квадратных метров.

В Каменце Львовской области также есть нежилое помещение на 417 квадратов стоимостью почти 5 миллионов гривен. В Хороснице Мостиского района – по земельному участку у Дениса и Екатерины Шмыгалей. Каждая имеет по 2,2 тысячи квадратных метров.

Ездит украинский премьер на кроссовере Land Rover Discovery SPORT 2016 года. Указанная стоимость составляет 832 тысячи гривен. По нынешнему курсу это почти 31 тысяча долларов.

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Зарплата и сбережения Шмыгалей

В первой половине 2019 года Денис Шмыгаль продолжал работать в компании ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. В декларации он указал зарплаты от дочерних компаний Западэнерго и Востокэнерго.

Всего с компаний, входящих в круг ахметовского ДТЭК Денис Шмыгаль в 2019 году заработал 3 миллиона 159 тысяч 104 гривны.

В начале августа 2019 года Шмыгаль стал председателем Ивано-Франковской ОГА, где проработал до февраля 2020 года. За 5 месяцев 2019 года на посту главы области он заработал 229 тысяч 958 гривен.

Жена главы правительства Екатерина зарплату не декларировала. Впрочем, в 2019 году она получила от государства социальные выплаты на сумму 25 тысяч 100 гривен.

Учитывая высокую по украинским стандартам зарплату, не удивительно, что у Дениса Шмыгаля есть и немало сбережений. Что интересно, на банковских счетах он держит только гривны, а в наличности – только доллары. Всего в семье Шмыгалей есть сбережения на сумму: