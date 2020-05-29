Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс свою декларацію за 2019 рік. Тоді він обіймав посаду голови Івано-Франківської ОДА. У декларації прем'єра є кілька цікавих пунктів, хоча усе логічно, адже до роботи на держслужбі він працював топ-менеджером у компанії ДТЕК, де отримував високу за українськими стандартами зарплату.

Декларація прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Нерухомість й авто Дениса Шмигаля

Хоча сам очільник українського уряду, найімовірніше, нині проживає у Києві, там у нього не задекларовано жодної нерухомості. Втім саме у столиці його основне робоче місце.

Усе нерухоме майно Дениса Шмигаля зареєстроване у Львові та області. Так, у місті Лева у нього є великий будинок на 215 квадратних метрів, зареєстрований на дружину Катерину. Він коштував у 2013 році понад 1 мільйон гривень.

Крім будинку, у Львові Шмигалі також мають гараж на 15 квадратів і дві земельні ділянки на 151 і 458 квадратних метрів.

У Кам'янці Львівської області також є нежитлове приміщення на 417 квадратів вартістю майже 5 мільйонів гривень. У Хоросниці Мостиського району – по земельній ділянці у Дениса і Катерини Шмигалів. Кожна має по 2,2 тисячі квадратних метрів.

Їздить український прем'єр на кросовері Land Rover Discovery SPORT 2016 року. Вказана вартість становить 832 тисячі гривень. За нинішнім курсом це майже 31 тисяча доларів.

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Зарплата й заощадження Шмигалів

У першій половині 2019 року Денис Шмигаль продовжував працювати у компанії ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову. У декларації він вказав зарплати від дочірніх компаній Західенерго й Східенерго.

Загалом від компаній, що входять до кола ахметівського ДТЕК Денис Шмигаль у 2019 році заробив 3 мільйони 159 тисяч 104 гривні.

На початку серпня 2019 року Шмигаль став головою Івано-Франківської ОДА, де пропрацював до лютого 2020 року. За 5 місяців 2019 року на посту очільника області він заробив 229 тисяч 958 гривень.

Дружина очільника уряду Катерина зарплати не декларувала. Втім у 2019 році вона отримала від держави соціальні виплати на суму 25 тисяч 100 гривень.

Враховуючи високу за українськими стандартами зарплату, не дивно, що у Дениса Шмигаля є й чимало заощаджень. Що цікаво, на банківських рахунках він тримає лише гривні, а в готівці – лише долари. Загалом у сім'ї Шмигалів є заощадження на суму: