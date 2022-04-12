Большую часть трассы Киев – Чоп в Киевской области очистили от уничтоженной техники

В Киевской области активно ликвидируют разрушения, нанесенные российскими военными. На разрушенных дорогах 11 апреля работало 406 человек и 153 единицы техники.

Трассу М-06 Киев – Чоп российские оккупанты превратили в кладбище уничтоженной техники. Большую часть автодороги уже очистили.

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В селе Стоянка обустраивают временную переправу, чтобы восстановить транспортное сообщение. В то же время взорванный мост демонтируют.

Результаты работы дорожников за 11 апреля

В селе Катюжанка открыли движение по переправе;

приступили к уборке автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель;

возобновили сообщение Ирпеня, Бучи и Ворзеля с Киевом;

в Романовке открыли движение через новую переправу;

99 километров улиц Ирпеня очистили от уничтоженных автомобилей и сваленных деревьев.

В Киевской области активно расчищают дороги после оккупантов / Фото Укравтодора