Bolt закроется в Беларуси и даст 5 миллионов евро Украине

8 марта 2022 , 23:06
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Источник:

dev.ua

Компания Bolt закрывается в Беларуси. Кроме того, сервис такси сейчас даст 1 миллион для поддержки Украины, а в течение 2 недель – еще 4 миллиона.

Европа не может повторить ту же ошибку, подчеркнул CEO Маркус Виллиг.

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Что планирует Bolt

  • В течение следующих 2 недель перечислят 5% всех заказов Bolt в Европе в поддержку украинского народа;
  • изымут российскую продукцию из Bolt Market;
  • прекращают деятельность в Беларуси.

Виллиг добавил, что Эстония очень хорошо знает цену свободы. Собственно, он сам родом из этой страны.  

Долгих 48 лет наши родители и дети ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку,
– сказал предприниматель.

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Автор: Ольга Музика