Bolt закроется в Беларуси и даст 5 миллионов евро Украине
8 марта 2022 , 23:06Читати новину українською
Источник:dev.ua
Компания Bolt закрывается в Беларуси. Кроме того, сервис такси сейчас даст 1 миллион для поддержки Украины, а в течение 2 недель – еще 4 миллиона.
Европа не может повторить ту же ошибку, подчеркнул CEO Маркус Виллиг.
Кстати Coca-Cola останавливает работу в России
Что планирует Bolt
- В течение следующих 2 недель перечислят 5% всех заказов Bolt в Европе в поддержку украинского народа;
- изымут российскую продукцию из Bolt Market;
- прекращают деятельность в Беларуси.
Виллиг добавил, что Эстония очень хорошо знает цену свободы. Собственно, он сам родом из этой страны.
Долгих 48 лет наши родители и дети ждали окончания оккупации. Европа не может повторить ту же ошибку,
– сказал предприниматель.