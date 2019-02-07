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      Болтон и Климкин провели встречу в Вашингтоне

      8 Читати новину українською
      Павел Климкин и Джон Болтон
      Павел Климкин и Джон Болтон / PavloKlimkin

      Во время встречи дипломаты обсудили вопросы безопасности в регионе, а также тему российского вмешательства в президентские выборы в Украине. В частности, стороны выразили надежду на проведение свободных и честных выборов.

      Помощник президента США Джон Болтон отметил, что встреча была "продуктивной". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ее "теплой и дружественной".

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      Только что из Белого дома после теплой дружеской встречи с Джоном Болтоном,
      – написал Климкин в своем Twitter.

      В то же время Джон Болтон отметил, что по итогам встречи было подтверждено общее стремление к реализации "процветающей Украины – целостной, свободной и мирной".

      Павел Климкин принимал участие во встрече министров коалиции США по борьбе с "Исламским государством", которая прошла в Вашингтоне в среду, 6 февраля.

      К слову, по итогам встречи министров коалиции был принят ряд решений по продолжению борьбы с "Исламским государством" за пределами Сирии и Ираке.

      blog_ava
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      6 февраля
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      Теги: Новости США МИД Украины Павел Климкин Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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