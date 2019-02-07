Болтон и Климкин провели встречу в Вашингтоне

Во время встречи дипломаты обсудили вопросы безопасности в регионе, а также тему российского вмешательства в президентские выборы в Украине. В частности, стороны выразили надежду на проведение свободных и честных выборов.

Помощник президента США Джон Болтон отметил, что встреча была "продуктивной". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ее "теплой и дружественной".

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Только что из Белого дома после теплой дружеской встречи с Джоном Болтоном,

– написал Климкин в своем Twitter.

Ідемо на прямий ефір до Голосу Америки @chastime. Щойно з Білого дому після теплої дружньої зустрічі з Джоном Болтоном @AmbJohnBolton. За вікном +21 ️і настрій відповідний pic.twitter.com/yuj4OPK7tk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 лютого 2019 р.

В то же время Джон Болтон отметил, что по итогам встречи было подтверждено общее стремление к реализации "процветающей Украины – целостной, свободной и мирной".

Had a productive meeting with Ukrainian Foreign Minister Klimkin, discussing regional security, Russian interference, and expectations for free and fair elections. Confirmed our mutual commitment to realizing a prosperous Ukraine, whole, free, and at peace. pic.twitter.com/kz7Jf3AtDZ — John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 лютого 2019 р.

Павел Климкин принимал участие во встрече министров коалиции США по борьбе с "Исламским государством", которая прошла в Вашингтоне в среду, 6 февраля.

К слову, по итогам встречи министров коалиции был принят ряд решений по продолжению борьбы с "Исламским государством" за пределами Сирии и Ираке.