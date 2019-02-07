Болтон та Клімкін провели зустріч у Вашингтоні

Під час зустрічі дипломати обговорили питання безпеки в регіоні, а також тему російського втручання у президентські вибори в Україні. Зокрема, сторони висловили надію на проведення вільних і чесних виборів.

Помічник президента США Джон Болтон зазначив, що зустріч була "продуктивною". Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав її "теплою та дружньою".

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Щойно з Білого дому після теплої дружньої зустрічі з Джоном Болтоном",

– написав Клімкін у своєму Twitter.

Ідемо на прямий ефір до Голосу Америки @chastime. Щойно з Білого дому після теплої дружньої зустрічі з Джоном Болтоном @AmbJohnBolton. За вікном +21 ️і настрій відповідний pic.twitter.com/yuj4OPK7tk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 лютого 2019 р.

Водночас Джон Болтон наголосив, що за підсумками зустрічі було підтверджено спільне прагнення до реалізації "процвітаючої України – цілісної, вільної і мирної".

Had a productive meeting with Ukrainian Foreign Minister Klimkin, discussing regional security, Russian interference, and expectations for free and fair elections. Confirmed our mutual commitment to realizing a prosperous Ukraine, whole, free, and at peace. pic.twitter.com/kz7Jf3AtDZ — John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 лютого 2019 р.

Павло Клімкін приймав участь у зустрічі міністрів коаліції США по боротьбі з "Ісламською державою", яка пройшла у середу, 6 лютого.

До слова, за підсумками зустрічі міністрів коаліції було прийнято низку рішень щодо продовження боротьби з "Ісламською державою" за межами Сирії та Іраку.