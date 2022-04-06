Бомбардировать Киевщину приказывал российский генерал родом из Черкасской области

Оказалось, что генерал, который отдавал приказы бомбить Киевщину, – выходец из Украины. А родился он в Черкасской области.

Об этом в своем видеообращении рассказал Александр Гершун. Мужчина из села Текуча, что на Уманщине, как оказалось, – родственник российского генерала.

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Отдавал приказы бить по земляках

Староста села отметил, что генерал-майор армии России Виталий Школенко – его родственник. Он также является заместителем командующего шестой Ленинградской армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Западного военного округа.

Смотрите видеообращение Александра Гершуна, родственника российского генерала:

Еще недавно это существо посещало свою Родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он, наверное, давал лично,

– подчеркнул Александр Гершун.

Он также отметил, что в Бучанском районе во время обстрелов находились родные и близкие российского генерала.

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