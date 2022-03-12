Бомбардировка центра Харькова: пострадала библиотека Короленко – одна из крупнейших в Европе
12 марта 2022 , 20:41Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Российские оккупанты своими бомбами и ракетами наносят Харькову большой урон. В разрушении города нет ни одного военного подтекста.
Разрушение Харькова российскими орками продолжается. Враг сбрасывает снаряды и обстреливает мирное население и инфраструктуру, не имея никаких военных целей для таких действий.
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Взрыв возле библиотеки Короленко
В результате действий оккупантов пострадала Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко. Она одна из самых больших в Украине и Европе.
В ее фондах – более 7 миллионов экземпляров документов на разных языках.
Последствия взрыва возле библиотеки: видео
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