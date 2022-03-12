Бомбардировка центра Харькова: пострадала библиотека Короленко – одна из крупнейших в Европе

Российские оккупанты своими бомбами и ракетами наносят Харькову большой урон. В разрушении города нет ни одного военного подтекста.

Разрушение Харькова российскими орками продолжается. Враг сбрасывает снаряды и обстреливает мирное население и инфраструктуру, не имея никаких военных целей для таких действий.

Кстати Дайте боекомплект и возможность наступать, – боец ​​"Азова" о ситуации в Мариуполе

Взрыв возле библиотеки Короленко

В результате действий оккупантов пострадала Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко. Она одна из самых больших в Украине и Европе.

В ее фондах – более 7 миллионов экземпляров документов на разных языках.

Последствия взрыва возле библиотеки: видео

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