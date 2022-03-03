Бомбардировка Изюма: появилось видео последствий
3 марта 2022 , 07:19Читати новину українською
Источник:телеграм "Гончаренко"
Оккупанты били по городу Изюм в Харьковской области в ночь на 3 марта. В сети опубликовали последствия бомбардировок.
Городской глава сообщил, что в ту ночь погибли по меньшей мере 8 человек, среди них – и дети. Запись разрушений опубликовал в соцсети Алексей Гончаренко.
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На видео очевидец идет по улице и показывает, что осталось от домов и заведений Изюма. Известно, что оккупанты стреляли и по мирным районам. Удару подверглись многоэтажка и частный дом.
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