Бомбардировка Изюма: появилось видео последствий

Оккупанты били по городу Изюм в Харьковской области в ночь на 3 марта. В сети опубликовали последствия бомбардировок.

Городской глава сообщил, что в ту ночь погибли по меньшей мере 8 человек, среди них – и дети. Запись разрушений опубликовал в соцсети Алексей Гончаренко.

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На видео очевидец идет по улице и показывает, что осталось от домов и заведений Изюма. Известно, что оккупанты стреляли и по мирным районам. Удару подверглись многоэтажка и частный дом.

Последствия авиаудара в Изюме: видео

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