Бомбардировка "Источник нейтронов" может привести к тяжелым последствиям, – Госатомрегулирование

Ситуация на ядерной установке "Источник нейтронов" остается без изменений. Ее перевели в глубокое подкритическое состояние.

В то же время оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ. Об этом сообщили в Госатомрегулировании.

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Что известно о ситуации на ЯПУ

На ядерной установке пока отсутствует электроснабжение. Восстановить его пока нет возможности, ведь оккупанты регулярно обстреливают прилегающую территорию.

Персонал продолжает ликвидировать последствия боевых действий, а радиационная обстановка на площадке – пока в пределах нормы.

Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий,

– говорится в сообщении.

Неразорвавшийся снаряд пока не обезвредили

Как сообщили в Госатомрегулировании, реактивный снаряд "Смерч" не удалось обезвредить. Ведь район постоянно обстреливают.

"Источник нейтронов", как и другие ядерные установки, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий.

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