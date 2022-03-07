Бомбардировки на Харьковщине: 8 погибших и много разрушенных зданий

За 6 – 7 марта российские оккупанты снова обстреливали и бомбили жилые кварталы и различные объекты Харькова, а также населенных пунктов области. В результате чего произошло много разрушений и загорелись пожары.

По информации ГСЧС, за сутки спасатели более 60 раз выезжали на ликвидацию пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий. Во время этого они спасли и эвакуировали около 200 человек.

К теме Последствия ночных обстрелов Харькова по состоянию на утро

Из-под завалов извлекли 8 погибших

Под завалами пожарные нашли тела 8 погибших. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, что в 19:15 орки снова массово сбрасывали бомбы на Харьков. Ими они полностью или частично разрушили многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.

В центре Харькова загорелись пожары

В то же время загорелись масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

в переулке Карбышева – 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;

Гимназическая набережная – пожар в Харьковском музыкальном училище;

Московский проспект – 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 – в медучреждении;

Площадь Героев Небесной сотни – 7 пожаров, 4 из которых в жилых зданиях.

Кроме того, из-за обстрелов оккупанты разрушили или повредили 11 зданий на улице Гиршмана, Чернышевского, Алчевских, Мироносицкой.

На месте работали пиротехники

Всего привлекли более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС. В то же время работали пиротехнические подразделения, которые обезвреживали артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.



Как действовать во время обстрелов / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!