За інформацією ДСНС, за добу рятувальники більше ніж 60 разів виїжджали на ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Під час цього вони врятували та евакуювали близько 200 людей.

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З-під завалів витягли 8 загиблих

Під завалами вогнеборці знайшли тіла 8 загиблих. Інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, що о 19:15 орки знову масово скидали бомби на Харків. Ними вони повністю або частково зруйнували багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.

У центрі Харкова зайнялись пожежі

Водночас зайнялись масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

у провулку Карбишева – 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;

Гімназійна набережна – пожежа в Харківському музичному училищі;

Московський проспект – 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 – у медзакладі;

Майдан Героїв Небесної сотні – 7 пожеж, 4 з яких у житлових будівлях.

Крім того, через обстріли окупанти зруйнували або пошкодили 11 будівель на вулиці Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

На місці працювали піротехніки

Всього залучили понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 людей особового складу ДСНС. Водночас працювали піротехнічні підрозділи, які знешкоджували артилерійські боєприпаси, що не розірвались.



Як діяти під час обстрілів / Інфографіка 24 каналу

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