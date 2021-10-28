Два бомбардировщика В-1 Lancer подняли для участия в учениях над Балтийским и Черным морями. Полет длился 12 часов и поддерживался самолетами-дозаправщиками.
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Бомбардировщики будут использовать для устрашения
Самолеты сперва отправились на восток и над Северным морем дозаправились. Впоследствии полетели на юг к Черному морю. Их сопровождали истребители Польши и Румынии, а также контингент канадских военно-воздушных сил.
По данным издания, B-1B Lancer в ближайшие годы будет использоваться для запугивания морских сил противников США. Этому способствует то, что в 2017 году эти бомбардировщики были адаптированы к тому, чтобы нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности.
Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами LRASM по российскому Балтийскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе,
– пишет издание.
Россия подняла свои "сушки"
Минобороны России доложило, что подняли для контроля истребители Су-30. Они сопровождали их над акваторией Черного моря.
В России тем временем сообщили, что "не допустили нарушения границы". Впрочем, в США объясняют, что такой цели и нужды и не было. После того, как американские бомбардировщики изменили курс – российские истребители вернулись на базу.
Бомбардировщики В-1 вблизи России: главное
- Подобный перехват бомбардировщиков в-1 произошел над Балтийским морем летом 2017 года. Россия подняла свой истребитель Су-27, чтобы остановить американский бомбардировщик. Впоследствии все мирно "разлетелись".
- В феврале 2021 года США разместили на территории Норвегии бомбардировщики B-1. Все, чтобы сдержать милитаризацию региона Россией и показа своей мощи в арктическом регионе.