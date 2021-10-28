Два бомбардировщика В-1 Lancer подняли для участия в учениях над Балтийским и Черным морями. Полет длился 12 часов и поддерживался самолетами-дозаправщиками.

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Бомбардировщики будут использовать для устрашения

Самолеты сперва отправились на восток и над Северным морем дозаправились. Впоследствии полетели на юг к Черному морю. Их сопровождали истребители Польши и Румынии, а также контингент канадских военно-воздушных сил.

По данным издания, B-1B Lancer в ближайшие годы будет использоваться для запугивания морских сил противников США. Этому способствует то, что в 2017 году эти бомбардировщики были адаптированы к тому, чтобы нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности.

Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами LRASM по российскому Балтийскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе,

– пишет издание.

Справка. B-1 – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Предназначен для бомбардировки значимых объектов и подрыва их военной и промышленной мощи.

Россия подняла свои "сушки"

Минобороны России доложило, что подняли для контроля истребители Су-30. Они сопровождали их над акваторией Черного моря.

В России тем временем сообщили, что "не допустили нарушения границы". Впрочем, в США объясняют, что такой цели и нужды и не было. После того, как американские бомбардировщики изменили курс – российские истребители вернулись на базу.

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