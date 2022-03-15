Бомбы, вертолеты, танки – это в арсенале России и будет направлено против Европы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 15 марта на встрече лидеров Joint Expeditionary Force. Там он напомнил, какое вооружение есть у России. И что это вооружение может быть использовано против Европы.

Во время встречи с лидерами стран Joint Expeditionary Force Владимир Зеленский в очередной раз напомнил европейцам, что Россия может и не остановиться на Украине.

"Ракеты, бомбы, вертолеты, танки, диверсанты, кибератаки – это все есть в арсенале сегодняшней России. И это все будет направлено против Европы, если Украина не выдержит", – подчеркнул Зеленский.

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Следовательно, Президент Украины обратиться к лидерам этих стран с просьбой и в дальнейшем помогать и поддерживать Украину, предоставив ей необходимое вооружение для противостояния врагу.

"Поэтому я очень вас прошу – помогайте себе тем, что помогаете нам. Вы знаете, в каком оружии мы нуждаемся, в каких средствах защиты мы нуждаемся. Вы знаете, что нам жизненно необходимо – самолеты. И без ваших усилий нам было бы крайне сложно. Но поймите – мы нуждаемся еще", – заявил Зеленский.

Смотрите выступление Зеленского на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force