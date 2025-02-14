Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, поскольку подозреваемый не внес 100 миллионов гривен залога, определенной судом накануне.

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Что решил суд

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ об изменении меры пресечения Бондарю, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора.

Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 миллионов гривен залога. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

К слову, о подозрении в совершении преступления нардепу объявили 17 января. После 24 января суд решил не брать Бондаря под стражу и определил залог в 100 миллионов гривен.

Важно! Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

К слову, ранее НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группу, которая с 2016 по 2019 годы завладела более 107 миллионами гривен государственных средств через фиктивные посреднические услуги в оборонном секторе.