Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу, оскільки підозрюваний не вніс 100 мільйонів гривень застави, визначеної судом напередодні.

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Що вирішив суд

ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ про зміну запобіжного заходу Бондарю, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора.

Йдеться про тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

До слова, про підозру у вчиненні злочину нардепу оголосили 17 січня. Опісля 24 січня суд вирішив не брати Бондаря під варту і визначив заставу в 100 мільйонів гривень.

Важливо! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, раніше НАБУ, САП та СБУ викрили злочинну групу, яка з 2016 по 2019 роки заволоділа понад 107 мільйонами гривень державних коштів через фіктивні посередницькі послуги в оборонному секторі.