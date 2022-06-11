Музыканты выступили на Форуме доноров, который провели при поддержке Фонда Ганнса Зайделя. Он прошел 10 июня во Львове.

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Боно и Тарас Тополь выступили на Форуме доноров во Львове

Фронтмен группы U2 Боно и лидер группы "Антитела" Тарас Тополь поддержали воплощение проекта Национального реабилитационного центра Unbroken ("Несокрушимые").

"Идет война. Десятки тысяч раненых гражданских и военных нуждаются в специализированной помощи, которую, к сожалению, Украина пока не может им предоставить. Но в ближайшее время возможно решение этой проблемы. Во Львове будет создан Национальный реабилитационный центр, аналогов которому в Украине нет ", – заметил Тополь.

Он добавил, что в реабилитационном центре будут производить протезы, ортезы, а также печатать кости на 3D-принтере. Группа "Антитела" поддерживает эту инициативу.

Я благодарю всех, кто собрался на этой встрече. Убежден, что культура в этом проекте должна сыграть свою роль. Дух несокрушимости Украины сейчас видят все. И мы уверены, что он победит. Мы все этого очень желаем,

– подчеркнул Боно.

Обратите внимание, что в Национальном реабилитационном центре Unbroken ежегодно будут помогать 50 тысяч украинцев. В первую очередь речь идет о людях, физически и ментально пострадавших в результате военной агрессии России против Украины.

Отдельным направлением предусмотрена хирургия, в частности, реконструктивная, а также ортопедия и роботическое протезирование. Центр реабилитации будет создан в структуре Первого медобъединения Львова при поддержке:

Министерства здравоохранения Украины,

Министерства по делам ветеранов Украины,

Львовской областной военной администрации,

Львовский городской совет.



Визуализация Национального реабилитационного центра / Фото Львовского городского совета

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Коротко о создании Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"

Об идее создания Национального реабилитационного центра сообщили в мае. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что город принимает много раненых в результате боевых действий или вражеских ракетных ударов. Поэтому нужно создать масштабный реабилитационный центр, чтобы лечить пострадавших украинцев.

На Форуме доноров 10 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко представил проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые" . Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях его работы.

В целях безопасности мероприятие состоялось на глубине 7 метров. Всего участие в форуме приняли более 200 участников. На строительство реабилитационного центра удалось собрать примерно 2 миллиона евро .

По словам Садового, медучреждение планируют построить за следующие 2 года . Речь идет о новых корпусах на базе больницы, где сейчас перепланируют существующие площади.

Садовой рассказал детали о создании реабилитационного центра во Львове: смотрите видео