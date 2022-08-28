Из-за войны в Украине страны ЕС заставляют искать пути преодоления "бонсай-эффекта" европейской армии. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Почему Европа не может противопоставлять свои "бонсай-армии"

По словам Борреля, европейские армии были опустошены и могли быть названы "бонсай-армиями".

Они выглядят как реальная вещь, но уменьшенная до миниатюрной версии,

– отметил он.

Боррель напомнил, что в течение прошлых 20 лет развитие европейских армий происходило преимущественно для осуществления "экспедиционных операций" за пределами ЕС, примерами которых могут быть операции в Афганистане, в Ираке или в африканском регионе Сахель.

"Это лето предоставило много материала для размышлений вокруг европейской обороны и ее будущего: от войны против Украины до серьезного ухудшения безопасности в Сахель и годовщины захвата Афганистана движением Талибан. Мы должны быть готовы предстать перед тяжелыми решениями и сделать разумный выбор. Если мы будем делать это вместе как европейцы, мы сможем усилить нашу коллективную безопасность", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель добавил, что европейские вооруженные силы превратились в своеобразные "бонсай-армии".

Мы не можем встречать с нашими "бонсай-армиями" более угрожающий стратегический ландшафт, где действуют оппоненты, использующие войну высокой интенсивности. В то же время мы не можем также быть удовлетворены результатами нашей экспедиционной военной деятельности,

– подчеркнул он.

Боррель призвал задуматься над гарантиями безопасности для Украины

Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие недели международное сообщество должно продолжать курс на нашу тройную стратегию:

поддержка Украины,

давление на россию,

решение более широких проблем с войной.

"В долгосрочной перспективе также возникает вопрос о том, как мы можем не только покончить с этой войной, но и предотвратить возникновение другой через несколько месяцев или лет. Это включает важные вопросы относительно того, как дать возможность Украине защитить себя, а также вопрос гарантий безопасности ", – заявил он.

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