Через війну в Україні країни ЄС примушують шукати шляхи подолання "бонсай-ефекту" європейської армії. Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Чому Європа не може протиставляти свої "бонсай-армії"

За словами Борреля, європейські армії були спустошені, та могли бути названі "бонсай-арміями".

Вони виглядають як реальна річ, але зменшена до мініатюрної версії,

– зазначив він.

Боррель нагадав, що протягом минулих 20 років розбудова європейських армій відбувалася, переважно, для здійснення "експедиційних операцій" за межами ЄС, прикладами яких можуть бути операції в Афганістані, в Іраку або в африканському регіоні Сахель.

"Це літо надало багато матеріалу для роздумів навколо європейської оборони та її майбутнього: від війни проти України до серйозного погіршення безпеки в Сахель та річниці захоплення Афганістану рухом Талібан. Ми маємо бути готовими постати перед важкими рішеннями та зробити розумний вибір. Якщо ми робитимемо це разом, як європейці, ми зможемо посилити нашу колективну безпеку", – наголосив високий представник ЄС.

Боррель додав, що європейські збройні сили перетворилися на своєрідні "бонсай-армії".

Ми не можемо зустрічати з нашими "бонсай-арміями" більш загрозливий стратегічний ландшафт, де діють опоненти, що використовують війну високої інтенсивності. Водночас ми не можемо також бути задоволеними результатами нашої експедиційної військової діяльності,

– підкреслив він.

Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України

Жозеп Боррель заявив, що найближчими тижнями міжнародне співтовариство має продовжувати курс на нашу потрійну стратегію:

підтримка України,

тиск на росію,

вирішення ширших проблем із війною.

"У довгостроковій перспективі також виникає питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, але й запобігти виникнення іншої через кілька місяців або років. Це включає важливі питання щодо того, як дати можливість Україні захистити себе, а також питання гарантій безпеки", – заявив він.

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