Booking.com запустил инициативу по поддержке украинских беженцев

Нидерландская система интернет-бронирования жилья Booking.com запустила инициативу для поддержки украинцев, вынужденных выехать за границу из-за войны. Теперь беженцы имеют возможность забронировать жилье со скидкой в 50 – 100%.

Апартаменты можно бронировать от 0 до 3 дней до заезда. Воспользоваться этой инициативой могут только люди, которые покинули Украину.

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Украинские беженцы могут бронировать жилье с большими скидками

В Booking.com рассказали, что договорились с партнерами системы предоставления украинским беженцам возможности проживания со значительными скидками – от 50% до 100%. В стоимость не учитываются налоги и сборы. Из-за технических ограничений бесплатные варианты будут отражать конечную цену 0,01 евро.

Обратите внимание, что мы и наши партнеры по размещению не намерены взимать с вас эту сумму. Однако в некоторых случаях, возможно, вам придется оплатить сборы, которые не зависят от нас, например городской налог и туристический сбор,

– отметили в Booking.com.

Для бронирования некоторых квартир может потребоваться кредитная карта. Если бронирование будет отменено, то его стоимость будет возвращена в полном объеме. В Booking.com работают над тем, чтобы добавить больше вариантов жилья, которые можно забронировать без кредитной карты.

Этими тарифами могут воспользоваться только беженцы из Украины. Чтобы администрация могла проверить, что действительно помогает тем, кто в этом нуждается, во время регистрации заезда могут попросить предъявить удостоверение личности.

паспорт,

ID-карту,

любой другой документ, подтверждающий проживание в Украине.

Специальные тарифы уже действуют на жилье, которые присоединились к этой инициативе. В частности, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Молдове, Нидерландах, Германии, Северной Македонии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Соединенном Королевстве, Хорватии, Чехии и Швейцарии.

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