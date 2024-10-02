Владимир Путин помог бандитским группировкам возглавить главные корпорации России и всегда выступал медиатором, если возникали какие-то вопросы. Однако ситуация изменилась. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия (в эмиграции) Ахмед Закаев.

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Что происходит в российских кланах

После полномасштабного вторжения в России еще больше обострились некоторые внутренние проблемы. Говорится прежде всего о группировках, которые "воюют" между собой.

Россия – это не государство в общепринятом понимании. Это несколько корпораций, которые сегодня возглавляют бандиты. Путин был человеком, который принимал решения и решал непонятные ситуации. Но проигрывая войну в Украине и потеряв свое влияние на Западе, сегодня он уже не является тем, кто решает проблемы между группировками, которые сам же создал,

– объяснил Ахмед Закаев.

Из-за того, что государственный ресурс и силовые структуры, начиная с минобороны и ФСБ, привлечены к войне в Украине, бандитские группировки начали создавать собственные частные армии. Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров фактически начали эту тенденцию – каждый олигарх, который уважает себя и хотят, чтобы уважали его, должен иметь свою ЧВК.

"Когда началась полномасштабная война в Украине все поняли, что их интересы будет некому защищать, если они не создадут альтернативные силовые структуры. Они в одной упряжке, но именно поэтому им нужно отстоять собственные интересы. Путин уже не может одним словом или приказом решить чьи-то проблемы, а законы просто не действуют", – подчеркнул глава правительства Ичкерии.

Свидетельством этого стал и недавний конфликт между мафиозными кланами Рамзана Кадырова и олигарха Сулеймана Керимова, который начался после разделения компании Wildberries.

Система должна измениться

Собственно, интересно, что по упомянутым причинам российской элите выгодно поддерживать и вкладываться в войну. Увеличение единовременных выплат за подписание контракта до безумных сумм, продолжение скрытой мобилизации и милитарная экономика – все свидетельствует о попытке продолжить войну.

Они понимают, что не победят войну, но одновременно понимают, что Путин, его режим и они сами – существуют исключительно до тех пор, пока идет война. Поэтому в нее и вкладываются,

– подчеркнул Закаев.

Олигархи и различные бандитские группировки обогатились на том, что Владимир Путин давал им возможность грабить Россию еще с начала своего президентства. Взамен ему перепадали определенные проценты, которые уже сегодня направляются на войну против Украины.

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"Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока система и люди, которые привели Путина к власти, не поймут, что пора завершать войну и изменить ситуацию. То есть трансформироваться в какое-то другое структурное или государственное образование", – подчеркнул Закаев.