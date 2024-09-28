Путин оказался втянут в выяснение отношений между двумя группами влияния. Об этом 24 Каналу рассказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что так постепенно приближается падение путинского режима.

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Что напугало главу Кремля

Отношения между сторонами ухудшились после распределения компании "Wildberries". Керимов подстраховал себя связями с Путиным и его администрацией. Такие криминальные и незаконные схемы лучше всего описывают то, как сегодня живет Россия. В нормальном государстве все эти вещи даже сложно представить.

Для Украины это хорошо, потому что очевидно, что одна сторона никак не может простить другой. Конфликт обострился, а Кадыров официально объявил о кровной мести Керимову.

В ответ состоялся арест 30 бойцов Кадырова, которые бегали по Москве и убивали там людей. Путин, узнав о ситуации, испугался Кадырова и изменил свое решение. Он сказал, что надо отдать обратно компанию "Wildberries",

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Российский диктатор получил четкие доказательства того, что Кадыров готов в любой момент перейти на другую сторону. Он уже давно наладил контакты в арабских странах и обсудил свое будущее в случае если предаст Путина.

Для Соединенных Штатов это вполне ожидаемое решение. Там уже представляют, что Россия может существовать без Чечни. Поэтому практически нет сомнений, что эскалация конфликта внутри страны-агрессора будет только нарастать.