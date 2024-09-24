Диктатор отпустил кадыровцев из-под стражи, показав, что Вайно и другие кремлевские прихвостни находятся под властью Рамзана Кадырова. Это 24 Каналу рассказал общественный деятель, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов.

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О резне в Москве

Мурзагулов вспомнил историю, когда Рамзан Кадыров с архаровцами устроил резню в Москве. Они громили офисы, отбирали бизнесы и убили двух "ментов". Но главу Чечни восстановили в должности. Правоохранителям это не понравилось, поэтому они захватили 30 кадыровцев. Среди них были близкие люди Кадырова, с некоторыми он имеет фото в инстаграме.

Им предъявили много тяжких преступлений, в частности, покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов и соответственно само убийство. Многие подумали, что глава Чечни проиграл в этой битве и его власти конец. Однако у Владимира Путина не хватит сил, чтобы воевать с Кадыровым. Поэтому тот моментально смог договориться, пообещав кое-что взамен.

В ночь на субботу (21 сентября – 24 Канал), когда ни один "мент" не должен был бы быть на работе, всех поставили на уши, и отпустили кадыровцев. Однако не просто так, а потому, что они согласились пойти на "СВО",

– отметил Мурзагулов.

Кто может победить в "разборках"

Сейчас российские командиры во главе с главой администрации президента Антоном Вайно, которые захотели "приструнить" Рамзана Кадырова, серьезно возмущены. Вопрос в том, когда они поймут, что Путина нужно ликвидировать. Поскольку его власть окончательно взбесилась.

Если даже намекнуть Путину, что будешь воевать против Украины и не повернешь пушки в сторону Кремля, что ему с большой вероятностью пообещал Кадыров, тогда можешь вытирать ноги в любого путинского приспешника,

– отметил общественный деятель.

Он прогнозирует, что в один момент кремлевские прихвостни не выдержат и попытаются убить Кадырова. Однако, это очень сложно сделать, его серьезно охраняют. Глава Чечни разбирается в войне и умеет обороняться.

"Поэтому они могут совершить что-то другое. Просто самостоятельно сменить власть в Москве. Что мешает придушить Путина, впустить в вертолете, взорвать машину или сдвинуть поезд с рельсов? Они же не хотят отдавать власть Кадырову, но их поставили перед этим фактом. Поэтому должны как-то ответить", – предположил Ростислав Мурзагулов.

Интересно! Российский олигарх Сулейман Керимов и глава администрации Владимира Путина Антон Вайно заказали убийство главы Чечни Рамзана Кадырова. Они не поделили международную компанию "Wildberries" семьи Бакальчуков. Узнав об этом, Кадыров объявил кровную месть.