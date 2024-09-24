Диктатор відпустив кадирівців з-під варти, показавши, що Вайно та інші кремлівські прихвосні перебувають під владою Рамзана Кадирова. Це 24 Каналу розповів громадський діяч, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов.

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Про різню в Москві

Мурзагулов пригадав історію, коли Рамзан Кадиров з архаровцями влаштував різню у Москві. Вони громили офіси, відбирали бізнеси та вбили двох "мєнтів". Але главу Чечні поновили на посаді. Правоохоронцям це не сподобалося, тому вони захопили 30 кадирівців. Серед них були близькі люди Кадирова, з деякими він має фото в інстаграмі.

Їм пред'явили багато тяжких злочинів, зокрема, замах на вбивство співробітників правоохоронних органів і відповідно саме вбивство. Багато хто подумав, що глава Чечні програв у цій битві та його владі кінець. Однак у Владіміра Путіна не вистачить сил, щоб воювати з Кадировим. Тому той моментально зміг домовитися, пообіцявши дещо взамін.

У ніч на суботу (21 вересня – 24 Канал), коли жодний "мєнт" не мав би бути на роботі, усіх поставили на вуха, і відпустили кадирівців. Однак не просто так, а тому, що вони погодилися піти на "СВО",

– зазначив Мурзагулов.

Хто може перемогти в "розборках"

Зараз російські командири на чолі з головою адміністрації президента Антоном Вайно, які захотіли "приструнити" Рамзана Кадирова, серйозно обурені. Питання у тому, коли вони зрозуміють, що Путіна потрібно ліквідувати. Оскільки його влада остаточно оскаженіла.

Якщо навіть натякнути Путіну, що будеш воювати проти України й не повернеш пушки у бік Кремля, що йому з великою імовірністю пообіцяв Кадиров, тоді можеш витирати ноги в будь-якого путінського посіпаку,

– зазначив громадський діяч.

Він прогнозує, що одного моменту кремлівські прихвосні не витримають та спробують вбити Кадирова. Однак, це дуже складно зробити, його серйозно охороняють. Глава Чечні знається на війні та вміє оборонятися.

"Тому вони можуть скоїти щось інше. Просто самостійно змінити владу в Москві. Що заважає придушити Путіна, впустити в гелікоптері, підірвати машину чи зрушити поїзд з рейок? Вони ж не хочуть віддавати владу Кадирову, але їх поставили перед цим фактом. Тому мають якось відповісти", – припустив Ростислав Мурзагулов.

Цікаво! Російський олігарх Сулейман Керімов та голова адміністрації Владіміра Путіна Антон Вайно замовили вбивство глави Чечні Рамзана Кадирова. Вони не поділили міжнародну компанію "Wildberries" сім'ї Бакальчуків. Дізнавшись про це, Кадиров оголосив кровну помсту.