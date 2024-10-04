"Борьба продолжается": в России подожгли областное управление ФСБ, – ГУР

В Новосибирске сгорело областное управление ФСБ из-за поджога. Количество подобных акций против режима кремля растет из-за увеличения количества отчаянных людей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Многие россияне готовы идти против режима Кремля.

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Разведчики устроили пожар в Новосибирске

3 октября 2024 года в городе Новосибирск в России сгорело областное управление ФСБ – в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющуюся смесь и подожгли,

– говорится в сообщении ГУР.

Как указали в ГУР, подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле.

"Борьба продолжается", – добавили разведчики.

В России подожгли областное управление ФСБ: смотреть видео

Напомним, что у одного из домов Бердянска 2 октября 2024 года в микрорайоне Лиски недалеко от порта взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Он нарушил судебную присягу и остался в городе, который оккупировали россияне.