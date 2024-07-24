Все было заточено против Байдена: как республиканцы будут строить свою борьбу с Харрис

Отказ Джозефа Байдена от участия в президентских выборах портит предвыборную кампанию Дональда Трампа. Ведь сценарий борьбы с потенциальным кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис для республиканцев менее привлекателен, чем с Байденом.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Он предположил, как изменится предвыборная кампания Трампа из-за смены оппонента.

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Какой будет политика республиканцев в отношении Харрис

Как отметил политолог, у республиканцев 100% был план "Б", ведь смена кандидата была прогнозируемой. Однако теперь ситуация для команды Трампа более сложная. Сейчас они, вероятнее всего, будут концентрироваться все равно на Байдене, а Камалу Харрис будут игнорировать.

Им (республиканцам – 24 Канал) нет никакого смысла с ней прямо конкурировать, ведь это не даст дополнительной явки на выборах,

– подчеркнул Саакян.

Республиканцы будут исключительно торпедировать партию и Байдена, а Харрис всегда будет идти через запятую. Команда Трампа наоборот будет занижать статус оппонентки и демонстрировать, что она вообще не является конкурентом.

"Они (команда Трампа – 24 Канал) дальше будут продолжать бить прежде всего по Байдену, оппонируя ему как действующему президенту и требуя отставки. Ведь республиканцы работают на своего избирателя, а не, чтобы переманить других", – добавил политолог.

Какая особенность рейтинга в США

Со старта Харрис имеет хорошие позиции в рейтинге, хотя и стартует на фоне скандальности ухода Байдена, который затянул с решением и уже сжег репутационный потенциал, который можно было бы положить в старт кампании Харрис. В то же время у Трампа большой антирейтинг.

Из-за ответственности, или эгоизма, но это показывает, что Байден держался за кресло, а это всегда некрасиво и выйти из этого образа будет сложно. В то же время можно было бы продемонстрировать, что Байден снялся, потому что ставит национальный государственный интерес выше, чем персональный,

– сказал политолог.

По его словам, старт Камалы Харрис происходит не на лучших условиях. Однако относительно рейтингов, то здесь важен потенциал к росту.

У Камалы Харрис рейтинг выше и она его еще не исчерпала, а перед Трампом уже стеклянный потолок,

– отметил Саакян.

Рейтинг на выборах в США – это одна из последних вещей, о которой важно говорить, потому что по общему рейтингу можно выиграть. Как произошло с Хиллари Клинтон, которая более чем на миллион голосов обошла Трампа, но проиграла в так называемых штатах, которые колеблются.

Важным является рейтинг, сколько своих избирателей вы приведете на избирательные участки, и то, чтобы ваш избиратель не разочаровался.