Аналитики уверены, что заявление Путина – это еще один элемент, которым российская пропаганда пытается манипулировать в пределах своих геополитических амбиций. Подробнее об этом – эксперты рассказали эксклюзивно сайту 24 канала.
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Угрозы Кремля
Если Украина будет в НАТО, и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциалы объединенной организации НАТО и России несопоставимы. Мы это понимаем, но также понимаем и то, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт вне своей воли,
– заявил Путин во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве 7 февраля.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Москва в течение длительного времени ставит ультиматумы разного рода международному сообществу, в том числе США и другим странам, которые входят в Североатлантический Альянс. Эти угрозы Кремля "обоснованы" тем, что Москва видит расширение Альянса на Восток, что для них является якобы угрозой.
В это время, если говорить о расширении НАТО на восток, то есть две страны, которые могут стать частью Альянса – Украина и Молдова. Из этого расчета исходит и Путин, поскольку у Молдовы есть проблематика с Приднестровьем, а в Украине временно оккупированы территории частей Луганской и Донецкой областей.
А также оккупированный полуостров Крым, который Россия в отличии от ОРДЛО условно и эфемерно признает своей собственной территорией, ссылаясь на незаконный "референдум", который был проведен в 2014 году на территории, которая была оккупирована российскими боевиками. То есть, сейчас Путин пытается апеллировать к пятой статье НАТО "о коллективной безопасности" в том, что нападение на одного из членов альянса предполагает защиту всеми странами, которые в него входят.
На самом деле, убежден эксперт, это одна из манипуляций, которая на сегодня была использована Россией для того, чтобы в той или иной степени предотвратить вступление Украины в Альянс или замедлить этот процесс. В идеале для Кремля, чтобы НАТО вообще отказалось принимать Украину.
Манипуляция Москвы
Вступление Украины в НАТО может осуществляться с оккупированными территориями, поскольку подобные прецеденты в истории были.
Путин требует от НАТО не принимать Украину / Фото Getty Images
Это не более чем еще один элемент угрозы в ряде тех угроз, которые сейчас Россия использует, чтобы Североатлантический Альянс пошел на уступки и требования, которые изложила Москва. Это еще один элемент, которым пытается российская пропаганда в лице руководителя страны манипулировать в рамках своих геополитических амбиций,
– сказал Коваленко.
По его словам, действия Москвы приносят сегодня России не столько пользу, сколько наоборот играют против них. Страны Нато помогают Украине в вопросах обороноспособности на фоне возможной угрозы вторжения, которая нарастает. Также Украине предоставляется политическая и финансовая поддержка.
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В настоящее время Россия пытается нагнетать атмосферу вокруг вопросов оккупированных территорий. К этому сейчас и пытается апеллировать Москва, что якобы, если Украину примут в НАТО, то обязательно начнется какая-то большая битва за Крым.
Это лишь один из элементов информационной психологической спецоперации, пропаганды, которая якобы должна иметь в первую очередь некий психологический эффект. На самом деле она так же бездарна, как и многие другие, которые использовала Россия против Украины в контексте вступления нашей страны в Альянс,
– заметил специалист.
Кремль боится вступления Украины в НАТО / Фото Getty Images
"Путин гнет линию Кремля"
Украинский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что такими заявлениями Путин гнет стабильную линию Кремля. Поэтому, ничего удивительного в этом нет. По большому счету, то, что делает российский президент, соответствует их постоянной позиции, что "только мы правы и никто не прав, кроме нас".
Этим он не запугивает страны НАТО, потому что Альянс как раз четко осознает баланс, который сегодня существует. В Кремле говорят о неких "проблемах" в случае вступления Украины в Альянс. Это четкая линия и не думаю, что в ней будет что-то меняться,
– заявил Магда.
Он подчеркнул, что Украине надо работать над вступлением в Североатлантический альянс и искать возможности, чтобы убедить страны-члены НАТО, что мы не угрожаем им какими-то проблемами.
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