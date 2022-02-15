Аналітики впевнені, що заява Путіна – це ще один елемент, яким російська пропаганда намагається маніпулювати в межах своїх геополітичних амбіцій. Детальніше про це – експерти розповіли ексклюзивно сайту 24 каналу.

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Погрози Кремля

Якщо Україна буде в НАТО, і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією. Звичайно, потенціали об'єднаної організації НАТО і Росії – неспівставні. Ми це розуміємо, але також розуміємо й те, що Росія – одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності навіть багатьох випереджає. Переможців не буде. І ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт поза своєю волею,

– заявив Путін під час пресконференції з президентом Франції Емануелем Макроном у Москві 7 лютого.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що Москва протягом тривалого часу ставить ультиматуми різного роду міжнародній спільноті, в тому числі США та іншим країнам, які входять у Північноатлантичний Альянс. Ці погрози Кремля "обґрунтовані" тим, що Москва бачить розширення Альянсу на Схід, що для них є нібито загрозою.

В цей час, якщо говорити про розширення НАТО на Схід, то є дві країни, які можуть стати частиною Альянсу – Україна та Молдова. З цього розрахунку виходить і Путін, оскільки у Молдови є проблематика з Придністров'ям, а в Україні тимчасово окуповані території частин Луганської та Донецької областей.

А також окупований півострів Крим, який Росія у відмінності від ОРДЛО умовно та ефемерно визнає своєю власною територією, посилаючись на незаконний "референдум", який був проведений у 2014 році на території, яка вже була окупована російськими бойовиками. Тобто, зараз Путін намагається апелювати до п'ятої статті НАТО "про колективну безпеку" про те, що напад на одного з членів Альянсу передбачає захист всіма країнами, які до нього входять. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач

Насправді, переконаний експерт, це одна з маніпуляцій, яка на сьогодні була використана Росією для того, щоб в тій чи тій мірі запобігти вступу України до Альянсу або сповільнити цей процес. В ідеалі для Кремля, щоб НАТО взагалі відмовилося приймати Україну.

Маніпуляція Москви

Вступ України до НАТО може здійснюватися з окупованими територіями, оскільки подібні прецеденти в історії були.

Так було з прийняттям Німеччини з такою територією як соціалістична німецька держава (НДР) – на Заході вона сприймалася як окупована територія. Також є такий історичний приклад як Греція та Туреччина, між якими є досі багато територіальних суперечок і претензій. В тому числі вони звинувачують один одного в окупації тих чи інших островів та територій.

Путін вимагає від НАТО не приймати Україну / Фото Getty Images

Це не більш ніж ще один елемент погрози в низці тих погроз, які зараз Росія використовує, щоб Північноатлантичний Альянс пішов на поступки і вимоги, які виклала Москва. Це ще один елемент, яким намагається російська пропаганда в особі керівника країни маніпулювати в рамках своїх геополітичних амбіцій,

– сказав Коваленко.

За його словами, дії Москви приносять сьогодні Росії не стільки користі, скільки навпаки грають проти них. Країни Альянсу допомагають Україні у питаннях обороноздатності на фоні можливої загрози вторгнення, яка наростає. Також Україні надається політична та фінансова підтримка.

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На цей час Росія намагається нагнітати атмосферу довкола питань окупованих територій. До цього зараз і намагається апелювати Москва, що нібито, якщо Україну приймуть в НАТО, то обов'язково почнеться якась велика битва за Крим.

Це лише один з елементів інформаційної психологічної спецоперації, пропаганди, яка нібито має мати в першу чергу якийсь психологічний ефект. Насправді вона так же бездарна, як і багато інших, які використовувала Росія проти України в контексті вступу нашої країни в Альянс,

– зауважив фахівець.