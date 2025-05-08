Борьба за папский престол: кто имеет больше всего шансов стать новым Папой

В Ватикане продолжается конклав, но нового Папу пока не выбрали. Букмекеры фаворитом считают итальянского кардинала Пьетро Паролина.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Independent. В Ватикане не смогли избрать нового Папу Римского с первой попытки – черный дым 7 мая показал, что кардиналы не достигли согласия.

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Борьба за папский престол продолжается

Однако уже 8 мая в Сикстинской капелле проведут очередные четыре тура голосования, а главным фаворитом на пост главы Католической церкви букмекеры называют итальянца Пьетро Паролина.

По данным Polymarket и Kalshi, именно государственный секретарь Ватикана имеет наибольшие шансы – около 31 – 32%. Вторым в рейтинге идет филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле, более либеральный в своих взглядах.

Сейчас выборы Папы проходят в атмосфере строгой секретности: кардиналы сдают телефоны, а мобильную связь блокируют.

К слову, в Ватикане начался второй день конклава для избрания Папы Римского, поскольку первый этап голосования 7 мая не дал результата.