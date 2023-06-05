Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин оказывает влияние только на министра обороны России Сергея Шойгу.

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Путин не контролирует Пригожина

Яковенко отметил, что "политический вояж" Пригожина по городам России – это чуть ли не президентская кампания. Многие утверждали, что главарь вагнеровцев возглавит революцию в России, однако он делает все для собственной выгоды.

Он объявил войну путинской вертикали. Это достаточно очевидно. Он сейчас не контролируется Путиным. Пригожин демонстрирует лояльность, говорит, что покорен Путину. На самом деле он сейчас работает на себя,

– убежден он.

Оппозиционер подчеркнул, что в таких условиях у Пригожина есть деньги и влияние. Владелец ЧВК "Вагнера" хочет получить контроль над неким куском России.

Яковенко об амбициях Пригожина: смотрите видео

Вагнеровцы взяли в плен российского комбата