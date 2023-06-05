Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Путін має вплив лише на міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.
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Путін не контролює Пригожина
Яковенко зазначив, що "політичний вояж" Пригожина містами Росії – це мало не президентська кампанія. Багато хто стверджував, що ватажок вагнерівців очолить революцію в Росії, однак він робить все для власної вигоди.
Він оголосив війну путінській вертикалі. Це досить очевидно. Він зараз не контролюється Путіним. Пригожин демонструє лояльність, говорить, що покірний Путіну. Насправді він зараз працює на себе,
– переконаний він.
Опозиціонер підкреслив, що у таких умовах Пригожин має гроші та вплив. Власник ПВК "Вагнера" хоче отримати контроль над якимось шматком Росії.
Яковенко про амбіції Пригожина: дивіться відео
Вагнерівці взяли у полон російського комбата
- Бойовики ПВК "Ванера" полонили командира 72 мотострілецької бригади збройних сил Росії Романа Веневітіна. Відомо, що перед тим загарбники зі складу цієї бригади обстріляли та роззброїли групу швидкого реагування вагнерівців, коли вони намагалися розмінувати собі шлях для втечі з Бахмута.
- Протидіяв вагнерівцям сам комбат Роман Веневітін. Наступного дня цей підполковник обстріляв машину найманців Пригожина. Однак зеки ПВК "Вагнера" вступили у бій та взяли комбата у полон.
- Під час допиту Веневітін стверджував, що атакував вагнерівців через особисту неприязнь.