"Начинается реальная борьба за власть": как к Кадырову и Пригожину относится ФСБ

В России все больше усиливается влияние Кадырова и Пригожина. По мнению экспертов, там началась реальная борьба за власть, ведь доверие людей к Путину уменьшается. Однако многие имеют конфликты с ФСБ.

Об этом 24 каналу сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Он подчеркнул, что Кадыров не находится на стороне ФС, он для них такой же враг, как другие военные круги, конкурирующие между собой.

К теме В России все больше говорят о слабости Путина, и уже есть "претенденты на царство", – ISW

"Кадыров – это однозначно враг для ФСБ. Мы знаем, как ФСБшники недовольны усилением военной крепости Кадырова, его дерзким решением, противоречащим действиям ФСБ", – ответил Ягун.

По его словам, такая же ситуация с Пригожиным.

Он – преступник, имевший криминальное прошлое в советское время. И то, что он вырвался из этого благодаря Путину, это не позволяет ему войти в элиту – общество, которое считает себя элитой спецслужб и причастно к друзьям Путина,

– заявил генерал-майор СБУ.

Он убеждает, что вся эта ситуация намного сложнее, там есть постепенное недоверие, взаимные подозрения и обвинения.

"Но это плюс Украине, ведь там начинается реальная борьба за власть и тех "башен Кремля" больше, чем мы думали. Там есть и финансовые интересы, и элита, и военные, и спецслужбы, и криминальные круги, и политические круги", – объяснил Ягун.

Смотрите полное интервью с Виктором Ягуном: видео



По его мнению, люди у власти дружат лишь до определенного момента, поэтому там "пауков в банке" очень много.

Думаю, если мы будем подбрасывать им какие-то диверсии и наблюдать за их внутренней борьбой, то это будет только плюсом для Украины и ситуации на фронте.

– ответил он.

Ранее политтехнолог Михаил Шейтельман также говорил, что в окружении Путина продолжает обостряться конфликт из-за поражений на войне в Украине. Кадыров и Пригожин открыто критикуют российское Минобороны. Он считает, что они бы отступили на линию до 24 февраля, если бы имели такую возможность.

По его мнению, если бы эти двое получили власть, то поступали бы совсем иначе, чем нынешний президент России. "Они даже могут не менять Путина... Но эти люди будут выходить из войны", – сказал политтехнолог.