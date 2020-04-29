Борьба с контрабандистами: Нефедов рассказал о своем опыте на таможне

О работе на Государственной таможенной службе Украины и прекращении работы АЭС – бывший руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов и народный депутат "Слуги народа" Андрей Герус.

О контрабандистах

Если ввести в интернете "главные контрабандисты страны", то так можно узнать их перечень, который не изменился за последние 10 лет. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал бывший руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

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Он вспомнил, что когда только пришел на должность, Денис Бигус пытался подстрекнуть его, чтобы в прямом эфире называть фамилии контрабандистов. После этого часть людей обижалась на Нефедова, а часть передавала привет и спрашивала "почему ты нас не назвал, ты нас не уважаешь?".

Откровенно говоря, нет, договариваться никто не приходил. Потому что мой предыдущий опыт работы в министерстве экономики показывает, что договориться со мной не выходит,

– сообщил Нефедов.

Бывший руководитель таможни объяснил, что сначала с ними пытались бороться, рассказывая всей стране об огромной зарплате на таможне в 72 тысячи гривен. О том, что он однажды сходил в ночной клуб и вообще о том, что он точно худший руководитель таможни за всю жизнь. Однако Максим Нефедов заверил, что воспринимает это, как награду.

О работе таможни

Президент Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба не выполнила план таможенных поступлений в государственный бюджет. Однако Максим Нефедов считает, чтобы делать такую ​​оценку, необходимо учитывать и макроэкономические показатели.



Максим Нефедов / Фото delo.ua

Экс-глава Таможенной службы заявил: "Таможня – это не печатный станок, который печатает деньги, какой бы план ей не поставили".

"Таможня – это орган, который должен быть прежде всего сервисным и, конечно, сфере безопасности в вопросах наркотиков, оружия, культурных ценностей и т.д., который должен обслуживать экспорт и импорт, то есть брать ту часть, которую определили народные депутаты", – сказал Нефедов.

Как отреагировал Нефедов на критику Зеленского – читайте здесь.

По его словам, бюджет составлен с прогнозом, что импорт должен расти в 2020 году на 11,3%, но надо учитывать, что сейчас мы имеем кризис, падение цен на нефть, теплую зиму и нереалистичный прогноз по курсу гривны.

Почему уволили Нефедова

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого вместе с командой отправили в отставку 24 апреля, называет такое решение политическим шагом руководства государства, чтобы найти "виновных" в недопоступлениях в бюджет. Никакого общения и никакой явной критики перед увольнением не было – отметил Нефедов.

Уволили не только меня, а и всю команду. Я считаю, что это очень важно подчеркивать. Потому что все время постулируется, что это проблема именно в Нефедове,

– сказал экс-глава таможни.

"Откровенно говоря, политика – вещь несправедливая. Я даже определенным образом понимаю, что в любой стране при условии экономического спада и недопоступлений в бюджет, которые с этим связаны, будет происходить поиск виновных. Честно говоря, каких-то обид у меня нет. Жизнь ни для кого не справедлива", – подчеркнул Нефедов.

Детали увольнения Нефедова – читайте здесь.

Зато его удивляет, почему уволили всю команду – людей, которые пришли из частного бизнеса, где возглавляли практики по таможне в крупнейших консалтинговых компаниях. "Они проработали 2,5 месяца. Это, честно говоря, вызывает у меня вопрос", – сказал экс-глава таможни.

О конфликте с Уманским

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что о представлении относительно своего увольнения от экс-министра финансов Игоря Уманского узнал из СМИ.

По его словам, он с Уманским за время его пребывания в должности общался только 1 раз, и это было в день его назначения.



Игорь Уманский / Фото Лига нет

"Тогда мы поговорили примерно в течение 40 минут о состоянии дел, ликвидности. Ни о каких реформах речи не было. После этого, насколько мне известно, господин Уманский не подписал и не спросил ни одного документа, касающегося таможни, не провел ни одного совещания. Поэтому каким-то образом критиковать или наоборот – отвечать на критику Игоря Уманского – мне очень трудно", – подчеркнул Нефедов.

Что известно о конфликте Нефедова с Уманским – читайте здесь.

Как работает система сканеров на таможне

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов отметил, что система сканеров на границе работает уже как 4 месяца, однако люди до сих пор верят в слухи о том, что их нет.

Все 7 стационарных сканирующих систем заработали, эти долгострои были завершены,

– заявил Нефедов

Он подчеркнул, что сканеры поставлены, работают, ловят контрабанду ежедневно. "Я много с нее собственно и выкладывал в фейсбуке в рубрике "Контрабанда недели", – сказал экс-глава таможни.

Больше о работе сканеров – читайте здесь

"Тем не менее, я до сих пор слышу, в том числе даже от руководителей министерства финансов, что они не верят, что сканеры работают. Для меня это довольно сюрреалистично. Потому что это определенным образом показывает уровень информирования о состоянии дел. Когда 4 месяца система работает, а у людей все еще информация из телеграм-каналов или с каких-то слухов", – отметил Нефедов.

Какие планы после отставки в Нефедова

Бывший руководитель Государственной таможенной службы Украины рассказал, что планирует 2 – 3 недели после увольнения отдохнуть.

"Я задержался на государственной службе, и уже успел поседеть в свои 36 лет", – сказал он. Нефедов признался, что после этого займется поиском работы.

Карьера Максима Нефедова: что известно

► С 2004 до 2011 год был аналитиком в консалтинговой фирме Golden Gate Business. В то же время занимал должность старшего советника, а затем и вице-президента инвесткомпании Dragon Capital.

► Позже перешел работать в украинский офис фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, где получил должность директора. Также был руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".

► В 2015 году стал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Он отвечал за реформу публичных закупок, в частности внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.

► 25 июня 2019 года именно Максим Нефедов победил в финале конкурса на председателя Государственной таможенной службы. Проработал он в этой должности с июля 2019 года по апрель 2020 года.

Герус о последствиях прекращения работы АЭС

В Кабмине планируют остановить работу АЭС. Речь идет о полной остановке сразу 3 блоков мощностью 3000 мегаватт и уменьшении производства еще на 5 блоках. Зачем это делать, какими будут последствия для государства, бизнеса и населения – читайте дальше.

Такое решение государству будет стоить миллиардных убытков, а Государственное предприятие "Энергоатом" станет банкротом. Такое мнение высказал нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.



Андрей Герус / Фото "Википедия"

По его словам, остановку двух блоков планируют с 10 мая. Но важно то, чтобы решения правительства были в интересах государства и общества, а не отдельных олигархов.

"Это беспрецедентный вопрос, потому что таких масштабных остановок энергоблоков не было за всю историю независимости Украины", – заявил Герус.

Нардеп добавил, что, например, "зеленая энергетика" солнечных станций Ахметова работает по тарифам выше, чем в Европе. А в политической плоскости было много критики в отношении импорта электроэнергии, хотя он был менее 1%.

Какие последствия остановки работы АЭС – читайте здесь.

Что такое "Энергоатом"?

Государственное предприятие в сфере ядерной энергетики. "Энергоатом" обеспечивает более 50% всей потребности электроэнергии в Украине, а в осенне-зимние периоды иногда и около 70%.