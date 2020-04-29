Боротьба з контрабандистами: Нефьодов розповів про свій досвід на митниці

Про роботу на Державній митній службі України та припинення роботи АЕС – колишній керівник Державної митної служби України Максим Нефьодов та народний депутат "Слуги народу" Андрій Герус.

Про контрабандистів

Якщо ввести в інтернеті "головні контрабандисти країни", то так можна дізнатися їх перелік, який не змінився за останні 10 років. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів колишній керівник Державної митної служби України Максим Нефьодов.

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Він пригадав, що коли тільки прийшов на посаду, Денис Бігус намагався підбурити його, аби в прямому ефірі називати прізвища контрабандистів. Після цього частина людей ображалася на Нефьодова, а частина передавала вітання та питала "чому ти нас не назвав, ти що нас не поважаєш?".

Відверто кажучи, ні, домовлятися ніхто не приходив. Тому що мій попередній досвід роботи в міністерстві економіки показує, що домовитися зі мною не виходить,

– повідомив Нефьодов.

Колишній керівник митниці пояснив, що спочатку з ними намагалися боротися, розповідаючи всій країні про величезну зарплату на митниці в 72 тисячі гривень. Про те, що він одного разу сходив в нічний клуб й взагалі про те, що він точно найгірший керівник митниці за все життя. Проте Максим Нефьодов запевнив, що сприймає це, як нагороду.

Про роботу митниці

Президент Володимир Зеленський заявив, що Державна митна служба не виконала план митних надходжень до державного бюджету. Однак Максим Нефьодов вважає, аби робити таку оцінку, необхідно враховувати й макроекономічні показники.



Максим Нефьодов / Фото delo.ua

Ексочільник Митної служби заявив: "Митниця – це не друкарський станок, який друкує гроші, який б план їй не поставили".

"Митниця – це орган, який має бути насамперед сервісний і, звичайно, безпековим у питаннях наркотиків, зброї, культурних цінностей і так далі, який має обслуговувати експорт та імпорт, тобто брати ту долю, яку визначили народні депутати", – сказав Нефьодов.

Як відреагував Нефьодов на критику Зеленського – читайте тут.

За його словами, бюджет складений з прогнозом, що імпорт мав би зростати у 2020 році на 11,3%, але треба зважати, що зараз ми маємо кризу, падіння цін на нафту, теплу зиму і нереалістичний прогноз по курсу гривні.

Чому звільнили Нефьодова

Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов, якого разом із командою відправили у відставку 24 квітня, називає таке рішення політичним кроком керівництва держави, аби знайти "винних" у недонадходженнях в бюджет. Ніякого спілкування і ніякої явної критики перед звільненням не було – зазначив Нефьодов.

Звільнили не тільки мене, а і всю команду. Я вважаю, що це дуже важливо підкреслювати. Тому що весь час постулюється, що це проблема саме в Нефьодові,

– сказав ексочільник митниці.

"Відверто кажучи, політика – річ несправедлива. Я навіть певним чином розумію, що в будь-якій країні за умови економічного спаду і недонадходжень в бюджет, які з цим пов'язані, буде відбуватися пошук винних. Чесно кажучи, якихось образ у мене немає. Життя ні для кого не справедливе", – підкреслив Нефьодов.

Деталі звільнення Нефьодова – читайте тут.

Натомість, його дивує, чому звільнили усю команду – людей, як прийшли з приватного бізнесу, де очолювали практики по митниці в найбільших консалтингових компаніях. "Вони пропрацювали 2,5 місяці. Це, чесно кажучи, викликає у мене питання", – сказав ексочільник митниці.

Про конфлікт з Уманським

Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що про подання щодо свого звільнення від ексміністра фінансів Ігоря Уманського дізнався зі ЗМІ.

За його словами, він з Уманським за час його перебування на посаді спілкувався лише 1 раз, і це було в день його призначення.



Ігор Уманський / Фото Ліга нет

"Тоді ми поговорили приблизно протягом 40 хвилин про стан справ, ліквідності. Ні про які реформи мови не було. Після цього, наскільки мені відомо, пан Уманський не підписав і не запитав жодного документу, що стосується митниці, не провів жодної наради. Тому якимось чином критикувати чи навпаки – відповідати на критику Ігоря Уманського – мені дуже важко", – підкреслив Нефьодов.

Що відомо про конфлікт Нефьодова з Уманським – читайте тут.

Як працює система сканерів на митниці

Ексочільник Державної митної служби Максим Нефьодов зазначив, що система сканерів на кордоні працює вже як 4 місяці, однак люди досі вірять у чутки про те, що їх немає.

Всі 7 стаціонарних скануючих систем запрацювали, ці довгобуди були завершені,

– заявив Нефьодов

Він підкреслив, що сканери поставлені, працюють, ловлять контрабанду щодня. "Я багато з неї власне і викладав у фейсбуці у рубриці "Контрабанда тижня", – сказав ексочільник митниці.

Більше про роботу сканерів – читайте тут

"Тим не менше, я досі чую, зокрема і навіть від очільників міністерства фінансів, що вони не вірять, що сканери працюють. Для мене це досить сюрреалістично. Тому що це певним чином показує рівень інформування про стан справ. Коли 4 місяці система працює, а у людей все ще інформація з телеграм-каналів чи з якихось чуток", – наголосив Нефьодов.

Які плани після відставки у Нефьодова

Колишній керівник Державної митної служби України розповів, що планує 2 – 3 тижні після звільнення відпочити.

"Я затримався на державній службі, і вже встиг посивіти у свої 36 років", – сказав він. Нефьодов зізнався, що після цього займеться пошуком роботи.

Кар'єра Максима Нефьодова: що відомо

► З 2004 до 2011 року був аналітиком в консалтинговій фірмі Golden Gate Business. Водночас обіймав посаду старшого радника, а потім і віцепрезидента інвесткомпанії Dragon Capital.

► Пізніше перейшов працювати в український офіс фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, де отримав посаду директора. Також був керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

► У 2015 році став першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. Він відповідав за реформу публічних закупівель, зокрема впровадження електронних тендерів в рамках проєкту ProZorro.

► 25 червня 2019 року саме Максим Нефьодов переміг у фіналі конкурсу на голову Державної митної служби. Пропрацював він на цій посаді з липня 2019 року до квітня 2020 року.

Герус про наслідки припинення роботи АЕС

У Кабміні планують зупинити роботу АЕС. Мова йде про повну зупинку відразу 3 блоків потужністю 3000 мегаватів і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Навіщо це робити, якими будуть наслідки для держави, бізнесу та населення – читайте далі.

Таке рішення державі коштуватиме мільярдних збитків, а Державне підприємство "Енергоатом" стане банкрутом. Таку думку висловив нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус.



Андрій Герус / Фото "Вікіпедія"

За його словами, зупинку двох блоків планують з 10 травня. Але важливо те, щоби рішення уряду були в інтересах держави та суспільства, а не окремих олігархів.

"Це безпрецедентне питання, тому що таких масштабних зупинок енергоблоків не було за всю історію Незалежності України", – заявив Герус.

Нардеп додав, що, наприклад, "зелена енергетика" сонячних станцій Ахметова працює за тарифами вищими, ніж у Європі. А в політичній площині було багато критики щодо імпорту електроенергії, хоча він був менше, ніж 1 %.

Які наслідки зупинки роботи АЕС – читайте тут.

Що таке "Енергоатом"?Державне підприємство у сфері ядерної енергетики. "Енергоатом" забезпечує понад 50% усієї потреби електроенергії в Україні, а в осінньо-зимові періоди подекуди і близько 70%.