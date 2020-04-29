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      З "Енергоатома" хочуть зробити дійну корову, – Герус про наслідки припинення роботи АЕС

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      У Кабміні планують зупинити роботу АЕС
      У Кабміні планують зупинити роботу АЕС / en-media.tv

      У Кабміні планують зупинити роботу АЕС. Мова йде про повну зупинку відразу 3 блоків потужністю 3000 мегаватів і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Навіщо це робити, якими будуть наслідки для держави, бізнесу та населення – читайте далі.

      Таке рішення державі коштуватиме мільярдних збитків, а Державне підприємство "Енергоатом" стане банкрутом. Таку думку в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було?" висловив нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус.

      До теми На догоду Ахметову: Буславець хоче зупинити блоки АЕС України

      За його словами, зупинку двох блоків планують з 10 травня. Але важливо те, щоби рішення уряду були в інтересах держави та суспільства, а не окремих олігархів.

      Це безпрецедентне питання, тому що таких масштабних зупинок енергоблоків не було за всю історію Незалежності України,
      – заявив Герус.

      герус
      Андрій Герус / Фото "Вікіпедія"

      Нардеп додав, що, наприклад, "зелена енергетика" сонячних станцій Ахметова працює за тарифами вищими, ніж у Європі. А в політичній площині було багато критики щодо імпорту електроенергії, хоча він був менше, ніж 1 %.

      "Навіть коли імпорт був дозволений, "Енергоатом" працював із потужністю 11,5 тисяч мегаватів, сьогодні його можуть зупинити до 7 тисяч. Те, що хочуть зробити з "Енергоатомом" – має набагато більші ризики, ніж імпорт енергії. Його потрібно захищати, бо з цього хочуть зробити дійну корову", – вважає Герус.

      Довідка. Наразі на атомних станціях України працюють 11 з 15 енергоблоків. Крім того, на період карантину та 30 днів після нього Україна припинила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. 

      Він зазначив, що українська економіка, бізнес та підприємці потерпають від дорогої електроенергії. Оскільки "Енергоатом" забезпечує понад 50% усієї потреби в Україні. Також є витрати на виробництво.

      Наприклад, в електротранспорту чи водоканалу 40 % собівартості – це електроенергія. Коли вона зростає, зростають тарифи на воду для кінцевого споживача. Це все пов'язано між собою й за це платить усе суспільство,
      –  пояснив Герус.

      Нардеп вважає, що для енергетики рішення влади зупинити роботу АЕС матиме дуже складні наслідки:

      ► По-перше. Чим більше генерації, яка залежить від сил природи, тим складніше працювати в системі.

      ► По-друге. Ціна питання. Важливим чинником енергетики є споживач. Немає споживача – енергетика стає непотрібною. У нас же деякі приватні монополії хочуть мати прибутки незалежно, в якому стані перебуває українська економіка та чи є споживачі.

      Що таке "Енергоатом"?Державне підприємство у сфері ядерної енергетики. "Енергоатом" забезпечує понад 50% усієї потреби електроенергії в Україні, а в осінньо-зимові періоди подекуди і близько 70%.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Андрій Герус – новини Новини України АЕС Електроенергія Сонячна енергетика Енергетика Слуга народу
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