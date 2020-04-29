На догоду Ахметову: Буславець хоче зупинити блоки АЕС України

Виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець хоче зупинити блоки атомних електростанцій. Таким чином чиновниця планує "вирішити" всі проблеми галузі.

З цією метою на державний Енергоатом прийшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3 тисячі МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Як зазначає у телеграмі екснардеп Сергій Лещенко, це еквівалент зупинки всієї Рівненської АЕС або половини Запорізької АЕС.

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Навіщо? Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти сонячні станції Ахметова, що працюють на високому "зеленому" тарифі. І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції все того ж Ахметова,

– підкреслив Лещенко.

Він зауважив, що такі рішення державі коштуватимуть мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.

"Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 мільярдів гривень допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП), – додає колишній парламентар.

За його словами, виходить двоходова схема:

Енергоатом рятує ДТЕК,

держава вже рятує Енергоатом,

таким чином, ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держави, але уникає долі "Приватбанку", тобто націоналізацію.

Зауважимо! Зупинку двох атомних блоків заплановано на 10 травня.

На переконання Лещенка, після таких ініціатив Буславець практично втратила шанси бути затвердженою в парламенті на посаду міністра енергетики. Тим більше, проти такої масштабної зупинки АЕС виступає очільник енергетичного комітету парламенту Андрій Герус. Також цим питанням зацікавилися в посольствах західних країн.

До речі Буславець до того, як очолити Міненергетики, лобіювала заборону будувати домашні СЕС

Коротко про Ольгу Буславець

Вона стала виконувачкою обов’язків голови Міністерства енергетики 16 квітня. Цікаво, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вносив її кандидатуру на розгляд Верховної Ради. Втім, в останній момент це питання зняли з розгляду. Причина – у "Слузі народу" не знайшли достатньої кількості голосів.

За словами експертів, імовірно, депутати владної фракції не змогли домовитися, оскільки Буславець пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Вона, зокрема, лобіювала його інтереси у сфері зеленої енергетики.

Цікаві факти з біографії Буславець

Раніше вже працювала у Міністерстві енергетики : з 2005 року по лютий 2020-го.

: з 2005 року по лютий 2020-го. Через місяць після звільнення стала кандидаткою на посаду очільниці відомства.

відомства. Разом із чоловіком Олександром в олодіє квартирою в Києві та двома житловим будинками.

У 2019 році на двох вони заробили майже 2 мільйони гривень.

Олександр Буславець також володіє корпоративними правами у компанії КБМ.

До Буславець Міністерво енергетики та захисту довкілля очолював Олексій Оржель