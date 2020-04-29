В угоду Ахметову: Буславец хочет остановить блоки АЭС Украины

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец хочет остановить блоки атомных электростанций. Таким образом чиновница планирует "решить" все проблемы отрасли.

С этой целью на государственный Энергоатом пришло распоряжение о полной остановке трех блоков мощностью 3000 МВт и уменьшения производства еще на 5 блоках. Как отмечает в телеграмме экс-нардеп Сергей Лещенко, это эквивалент остановки всей Ровненской АЭС или половины Запорожской АЭС.

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Зачем? Остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать солнечные станции Ахметова, работающие на высоком "зеленом" тарифе. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции все того же Ахметова,

– подчеркнул Лещенко.

Он отметил, что такие решения государству будут стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.

"Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать за специальный закон, которым выделят 10 миллиардов гривен помощи Энергоатому в виде облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ), – добавляет бывший парламентарий.

По его словам, получается двухходовая схема:

Энергоатом спасает ДТЭК,

государство уже спасает Энергоатом,

таким образом, ДТЭК Ахметова получает помощь от государства, но избегает судьбы "Приватбанка", то есть национализации.

Отметим! Остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая.

По мнению Лещенко, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в парламенте на должность министра энергетики. Тем более, против такой масштабной остановки АЭС выступает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. Также этим вопросом заинтересовались в посольствах западных стран.

Кстати Буславец до того, как возглавить Минэнергетики, лоббировала запрет строить домашние СЭС

Коротко об Ольге Буславец

Она стала исполняющей обязанности главы Министерства энергетики 16 апреля. Интересно, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вносил ее кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады. Впрочем, в последний момент вопрос сняли с рассмотрения. Причина – в "Слуге народа" не нашли достаточного количества голосов.

По словам экспертов, предположительно, депутаты властной фракции не смогли договориться, поскольку Буславец связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Она, в частности, лоббировала его интересы в сфере зеленой энергетики.

Интересные факты из биографии Буславец

Ранее уже работала в Министерстве энергетики: с 2005 года по февраль 2020-го.

в Министерстве энергетики: с 2005 года по февраль 2020-го. Через месяц после увольнения стала кандидатом на должность главы ведомства.

на должность главы ведомства. Вместе с мужем Александром владеет квартирой в Киеве и двумя жилым домами.

В 2019 году на двоих они заработали почти 2 миллиона гривен.

гривен. Александр Буславец также владеет корпоративными правами в компании КБМ.

До Буславец Министерство энергетики и защиты окружающей среды возглавлял Алексей Оржель