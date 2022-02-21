По словам Жозепа Борреля, любые агрессивные действия будут иметь последствия. Однако санкции могут быть применены и в случае признания боевиков.

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Вопросы введения санкций будут решать коллективно

Жозеп Боррель заявил, что Россию будут ждать последствия в случае, если та решится на вторжение. Однако, если наступление будет осуществлено с территории Беларуси – ее также не минуют санкции.

Кроме того, как передает издание Reuters, Боррель также не обошел вниманием возможное признание главой Кремля Путиным боевиков на Донбассе.

Если будет аннексия, будут санкции, и если будет признание, я положу на стол санкции, а решения будут принимать министры,

– подчеркнул Боррель.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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