Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем твиттере.

Важно Мы умнее одной книги, – Зеленский назвал важное преимущество Украины над врагом

Украинский лидер назвал преимущество, которое имеют украинцы над врагом. Это, по его словам, учебник истории Украины.

В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы,

– подчеркнул он.

Как выглядит война в Украине / Фото Стас Юрченко, Petros Giannakouris, Elena Tita, Alfredo Bosco, Herman Krieger, Katya Moskalyuk, Евгений Завгородний, Julia Kochetova, Lynsey Addario, Serhii Nuzhnenko

Россия наступает на те же грабли

Президент отметил, что Россия начала наступление, наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого приходящего на нашу землю оккупанта. Украина пережила разные войны, но все они имели один финал.

В своем видеообращении 9 мая Зеленский отметил:

нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни.

по нашим полям ездили вражеские колесницы и танки, но это никому не принесло плодов.

в нашем небе летали вражеские стрелы и ракеты, но никому не дано затмить нашу лазурь.

нет оков, которые могут сковать наш свободный дух.

нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле.

нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом.

Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, которую представляет нынешний враг, мы побеждаем, потому что это наша земля,

– указал президент.

Добавим, что российские оккупанты 9 мая все же пытались провести "парад победобесия" в Мариуполе. Однако их жалкая попытка провалилась. Захватчики согнали завезенных "волонтеров единороссов" и коллаборантов, но не смогли создать видимость массовости.