Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму твітері.

Важливо Ми розумніші на одну книгу, – Зеленський назвав важливу перевагу України над ворогом

Український лідер назвав перевагу, яку мають українці над ворогом. Це, за його словами, підручник з історії України.

У чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки,

– наголосив він.

Який вигляд має війна в Україні / Фото Стас Юрченко, Petros Giannakouris, Elena Tita, Alfredo Bosco, Herman Krieger, Katya Moskalyuk, Євгеній Завгородній, Julia Kochetova, Lynsey Addario, Serhii Nuzhnenko

Росія наступає на ті самі граблі

Президент зазначив, що Росія почала наступ, наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, що приходить на нашу землю. Україна пережила різні війни, але всі вони мали один фінал.

У своєму відеозверненні 9 травня Зеленський наголосив:

нашу землю засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння.

нашими полями їздили ворожі колісниці та танки, але це нікому не принесло плодів.

у нашому небі літали ворожі стріли та ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить.

нема кайданів, які можуть скувати наш вільний дух.

нема окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі.

нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом.

Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, яку представляє нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля,

– вказав президент.

Додамо, що російські окупанти 9 травня все ж намагалися провести "парад побєдобєсія" у Маріуполі. Однак їхня жалюгідна спроба провалилася. Загарбники зігнали завезених "волонтерів єдиноросів" і колаборантів, але не змогли створити видимість масовості.