Украина может положить конец войне, – Борис Джонсон проанализировал "гениальную Курскую операцию"

Экс-премьер-министр Великобритании написал статью для таблоида Daily Mail. В публикации политик выразил восхищение наступлением ВСУ в Курской области.

Бывший британский глава правительства заявил о тактической гениальности Курской операции. Отметим, что материал вышел в пятницу, 16 августа, под заголовком "После недели тактического блеска Украина наконец может положить конец этой войне".

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Что написал Джонсон в своей статье

В начале статьи Борис Джонсон описывает, как скривился Путин во время доклада временно исполняющего обязанности губернатора Курской области о "глубине проникновения" украинской армии (по версии россиян, 12 километров в глубину и 40 километров в ширину по состоянию на 12 августа).

По его мнению, с того момента, как Путин раздраженно оборвал губернатора, "его унижение только усиливалось".

Борис Джонсон отмечает, что кремлевский диктатор, начиная свое "злобное и неоправданное вторжение", "даже в самых страшных кошмарах не мог представить, что однажды в Россию войдут украинские танки или что примерно за неделю они захватят больше территории, чем россияне захватили за год – более 1000 квадратных километров", а также что ему придется эвакуировать сотни тысяч россиян и платить им из-за этого по 90 фунтов стерлингов.

Экс-премьер Британии пишет, что "этот молниеносный прорыв" ВСУ в Курской области "напоминает нам о ключевой истине войны – мы с самого начала недооценивали украинцев".

Мы недооценивали их (украинцев – 24 Канал) смелость – их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику – глубокую жажду в украинских сердцах изгнать войска Путина с каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отбросить бессмысленную путинофобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца; и под этим я имею в виду надлежащее разрешение использовать инструменты, которые мы уже предоставили,

– говорится в статье.

Бывший премьер Британии призвал отказаться от полумер и промедления, чтобы действительно закончить войну. Он заявил, что нынешнему премьер-министру Британии Киру Стармеру пора "прекратить ходить кругами".

Мы все понимаем тактическую гениальность Курской операции. Захватом и последующим удержанием куска российской территории украинцы бросают Путину мрачный стратегический вызов,

- пишет политик, рассуждая о том, что главе Кремля придется возвращать захваченные Украиной территории новыми волнами мобилизованных и перебрасывать войска с других направлений.

Британский политик также напомнил, что российские оккупанты уничтожают украинские позиции на Донбассе планирующими авиабомбами, а союзники тем временем "заставляют украинцев сражаться с одной рукой, завязанной за спиной".

По словам Джонсона, единственный способ остановить планирующие бомбы – ударить по авиабазам, откуда взлетают самолеты, выпускающие их. Он добавил, что единственный способ поразить эти базы – это использовать западное оружие, которое союзники уже поставили Украине – в частности, американские ATACMS и британские Storm Shadow.

При этом, как отметил британский экс-премьер, союзники не дали Украине разрешения "для использования этих ракет против своих мучителей".

Он отметил, что армия России уже более 2 лет наносит неизбирательные удары по украинским городам, "не говоря уже о военных базах".

Нам, как всегда, говорят, что мы боимся "эскалации". Но на самом деле действительно боится эскалации Путин. Он потерял сотни тысяч солдат; он потерял огромное количество бронетехники; сейчас он растянут на несколько фронтов. Сейчас настал момент для друзей Украины во главе с США и Великобританией активизироваться,

– говорится в материале Джонсона.

Бывший премьер Великобритании отметил, что союзники нашей страны на протяжении всей полномасштабной войны не только недооценивали украинцев, но и слишком медлили и были осторожными в вопросе военной помощи. В конце концов партнеры все равно меняют свою позицию и признают необходимость вооружить Украину, но "только после бессовестных проволочек и, как следствие, гибели людей".

Он призвал Британию снова продемонстрировать лидерство, как она это сделала, первой пообещав передать Украине танки и первой одобрив отправку летального оружия – противотанковых ракет NLAW.

Как пишет Джонсон, президент Зеленский в прошлом месяце приезжал в Британию и был "озадачен" тем, что Стармер сперва дал разрешение на использование Storm Shadow по российским базам, однако через несколько дней это разрешение было "отменено".

После этого был особый брифинг для газеты с объяснением, что Storm Shadow якобы можно использовать только с разрешения Франции. Борис Джонсон заверил читателей, что "это полная чушь".

"Да, конечно, всегда лучше – как говорил Черчилль – действовать совместно с американцами. Но это оружие Великобритании, оплаченное британскими налогоплательщиками, и нам должно хватить смелости решить, как его использовать", – написал он.

Заканчивая статью, Джонсон отметил, что украинцы своим героизмом в очередной раз разрушили миф о непобедимости Путина и доказали, что могут победить и победят.

"Мы морально обязаны помочь им (украинцам – 24 Канал) – и как можно скорее", – закончил он.